Misserfolg für Nazis

Po-Ming Cheung Straße dicht: Blockade der Neonazidemonstration am Samstag in Dresden

Gut 1.000 Neonazis versuchten am Samstag durch die Dresdner Innenstadt zu ziehen. Seit den 1990er Jahren nehmen rechte Kräfte die Bombardierung der sächsischen Landeshauptstadt im Zweiten Weltkrieg zum Anlass für einen als Trauermarsch getarnten faschistischen Aufmarsch.

Nachdem die Demonstrationen 2010 und 2011 durch Massenblockaden gestoppt worden waren, brachen die Teilnehmerzahlen in den Folgejahren zunächst drastisch ein. Inzwischen ziehen jedes Jahr wieder mehr Nazis durch die Elbmetropole. Anmelder des Aufmarsches war auch in diesem Jahr Maik Müller, der seit 2019 Kreisvorsitzender der NPD ist.

Diesem Aufruf stellte sich ein breites Bündnis entgegen. Zwei Demonstrationen zogen in Richtung des Treffpunktes der Nazis. Etwa 2.000 Menschen liefen aus der Dresdner Neustadt ins Zentrum und trafen dort auf 1.000 Demonstranten, die vom Hauptbahnhof aus starteten. Organisiert hatte die beiden Züge das Bündnis »Dresden nazifrei«.

Immer wieder störten die Gegendemonstranten den Ablauf der rechten Versammlung durch Rufe, Musik und Pfiffe. Die Route des »Trauermarsches« musste aufgrund zahlreicher Blockaden mehrfach verlegt werden. »Dresden nazifrei« resümierte noch am Abend auf Twitter, die Demonstration sei »für die Nazis ein riesiger Misserfolg gewesen«. Der Weg in die Innenstadt blieb ihnen am Samstag versperrt. Sie hätten nicht einmal zwei Kilometer laufen können. Während der Abschlusskundgebung versagte zudem ihre Lautsprecheranlage, weshalb die Reden untergingen.

Während der MDR noch am Samstag abend meldete, die Polizei habe dazu beigetragen, dass es »friedlich« blieb, bilanzierten die Organisatoren des Gegenprotestes das Verhalten der Ordnungshüter gegenüber jW am Sonntag etwas anders. Rita Kunert, eine der Anmelderinnen, zeigte sich zwar erfreut darüber, dass die Polizei den Protest in Hör- und Sichtweite weitgehend zugelassen hat, monierte aber, dass es eine ganze Stunde dauerte, bis der Zug vom Hauptbahnhof aus loslaufen durfte. Eine Polizeikette habe dabei die Sicht auf das Fronttransparent versperrt. Ein Protest gegen dieses Verhalten sei, so Kunert, mit der Bemerkung zurückgewiesen worden, diese Aufstellung diene zum Schutz vor Steinwürfen.

Ein Mitglied der Crew des Lautsprecherwagens der Demonstration aus der Dresdner Neustadt kritisierte, dass die Polizei den Zug unzureichend vor rechten Übergriffen geschützt habe. »Es sind Nazis durch unsere Demonstration durchgelaufen oder haben sich in bedrohlicher Weise in der Nähe des Lautsprecherwagens aufgestellt«, erklärte er gegenüber jW. Die Polizei sei dagegen nur zögerlich eingeschritten.

Zudem sei es zu mehreren Festnahmen antifaschistischer Demonstranten gekommen, wobei die Thüringer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit mit »verbaler und körperlicher Gewalt« vorgegangen sei. Insgesamt wurden sieben Gegendemonstranten vorübergehend festgenommen.

Man werde das Vorgehen der Polizei eingehend prüfen, erklärten die beiden Organisatoren übereinstimmend gegenüber dieser Zeitung. Insgesamt zogen sie ein positives Resümee: »Wir konnten die Nazis nicht stoppen, ihre Route musste aber deutlich verkürzt werden.«