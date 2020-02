Noch mal von vorn

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Überregionale Mobilisierung: Demonstranten aus dem Odenwald am Samstag in Erfurt

Der Thüringer Landesverband der Linkspartei bastelt weiter an einem Draht zur CDU. Und wie in den letzten Tagen schon geht dabei Exministerpräsident Bodo Ramelow voran. Am Wochenende sagte er der Nachrichtenagentur dpa, er sei bereit, sich mit der Union auf Aufgaben wie den Landesetat für 2021 oder ein Investitionsprogramm für die Kommunen zu verständigen. An diesem Montag soll es ein erstes offizielles Treffen zwischen Vertretern der einstigen »rot-rot-grünen« Regierungskoalition und einer Arbeitsgruppe der CDU-Fraktion geben – knapp zwei Wochen, nachdem diese zusammen mit der AfD den FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaats gewählt hatte. Kemmerich, der keine Minister ernannt hat, ist inzwischen zurückgetreten und nur noch geschäftsführend im Amt. Und auch das wohl eher auf dem Papier: Offizielle Termine nimmt er nicht wahr, auch bei der Sitzung des Bundesrates am Freitag in Berlin fehlte er.

Am Montag soll nun über einen politischen Neustart diskutiert werden. Der Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk bestätigte, es bleibe trotz der personellen Turbulenzen in seiner Partei bei dem Termin. Am Freitag hatte CDU-Landeschef Mike Mohring angekündigt, nicht erneut für diese Funktion zu kandidieren (jW berichtete).

Bei dem Treffen gehe es »nicht darum, wer als Sieger oder Verlierer vom Platz geht«, erklärte Ramelow. Er wünsche sich, »dass wir so viel Vertrauen herstellen, dass der Zustand einer Ein-Personen-Regierung in Thüringen nicht noch ein halbes Jahr andauert«. Das Ziel sei, Verabredungen zu treffen, um eine »beginnende Staatskrise« abzuwenden. Ramelow hatte bereits angekündigt, sich erneut einer Ministerpräsidentenwahl zu stellen, die in der letzten Februar-Woche stattfinden könne. Um – wie von seiner Partei offenbar angestrebt – gleich im ersten Wahlgang von der absoluten Mehrheit der Landtagsabgeordneten gewählt zu werden, benötigt Ramelow mindestens vier Stimmen von CDU oder FDP.

Nach seiner Wiederwahl will er den Weg für eine Neuwahl des Landtags frei machen – möglichst nach einer Verständigung über den nächsten Haushalt. Die Minderheitsregierung solle aber erst einmal an die Arbeit gehen, die Erstellung des Etats »gemeinsam mit CDU und FDP erfolgen«, bot Ramelow an. Auch eine Vereinbarung für Neuwahlen müsse zusammen getroffen werden. Einer Auflösung des Thüringer Landtags müssten 60 der 90 Abgeordneten zustimmen. Die »rot-rot-grünen« Parteien haben zusammen 42 Stimmen, die AfD 22, die CDU 21 und die FDP fünf. Bislang hat sich nur die SPD mit Nachdruck für Neuwahlen ausgesprochen. In der Thüringer CDU, die damit rechnen muss, bei einer kurzfristig angesetzten Landtagswahl liberale Wähler an das »rot-rot-grüne« Lager und konservative an die AfD zu verlieren, ist die Begeisterung für Neuwahlen ausgesprochen gering. Ähnlich sieht es bei der FDP aus.

Unterdessen protestierten am Sonnabend in Erfurt mehr als 10.000 Menschen unter dem Motto »Nicht mit uns: Kein Pakt mit Faschisten – niemals und nirgendwo« gegen jegliche Form einer Zusammenarbeit mit der AfD. Zu der Demonstration hatten das Bündnis »Unteilbar« und der DGB bundesweit mobilisiert. Auch einzelne, ihrem Selbstverständnis nach linksradikale Gruppen hatten sich angeschlossen. Emma Eisenschneider vom Bündnis »Alles muss man selber machen« hatte allerdings im Vorfeld betont, dass »unser Problem« nicht das Ende der »rot-rot-grünen« Regierung sei. Die Organisatoren der Demonstration sprachen von mehr als 18.000, die Polizei von rund 9.000 Teilnehmern.

»Durch den Pakt mit der AfD haben CDU und FDP der extremen Rechten die Tür zur Macht einen Spalt breit geöffnet«, sagte eine Sprecherin von »Unteilbar« bei der Demonstration. Dank der Proteste sei es »uns als Zivilgesellschaft gelungen, diese Tür krachend wieder zuzuschlagen«. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell erklärte, Ausgrenzung, Hass und Hetze hätten noch nie zu einem besseren Leben für alle geführt. Die Wahl Kemmerichs mit Stimmen der AfD zeuge von »unglaublicher Ignoranz und Machtversessenheit«, so Körzell.

Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde, mahnte, der gemeinsame Kampf der Demokraten gegen die AfD dürfe nicht der Konkurrenz um die politische Führung Thüringens geopfert werden. Die AfD relativiere »heute offen den Nationalsozialismus«. Sie sei mitschuldig an der Zunahme neonazistischer Verbrechen. Tue man nichts, werde die AfD »morgen die Demokratie beseitigen«, so Schramm.