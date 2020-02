Kein Vertrauen

Hintergrund:

Geld für »Hisbollah-Regierung«?

Die neue libanesische Regierung wird für die Bewältigung der Wirtschaftskrise maßgeblich auf die Unterstützung der »internationalen Gemeinschaft« angewiesen sein. Aber auch wenn der Internationale Währungsfonds (IWF) genau wie die 2013 gegründete Unterstützergruppe für den Libanon letzte Woche Hilfen zugesagt haben, bleiben sowohl die USA als auch die Golfstaaten, die in der Vergangenheit massiv in den Zedernstaat investiert haben, auffällig zurückhaltend. Auf die Ankündigung Hassan Diabs, seine erste Auslandsreise in die Länder am Persischen Golf unternehmen zu wollen, gab es bislang keine Reaktion, geschweige denn eine Einladung.

Das hängt vor allem damit zusammen, dass das Kabinett Diab in westlichen Medien und denen der Golfstaaten, aber auch von den entsprechenden Regierungen nahezu einstimmig als Regierung von Gnaden der Hisbollah und ihres Bündnispartners, der Freien Patriotischen Bewegung von Staatspräsident Michel Aoun dargestellt wird. Der Beitrag zur heutigen Wirtschaftskrise durch die in den letzten Jahren immer wieder verschärften US-Sanktionen gegen die an der Regierung beteiligte »Partei Gottes« wird dabei gerne verschwiegen. Dass keiner der von der Hisbollah unterstützten Minister für Industrie und Gesundheit Parteimitglied ist, spielt ebenso wenig eine Rolle wie der Fakt, dass die »Allianz des 8. März« den Rücktritt der Regierung Hariri eben nicht zum Anlass genommen hat, mit Hilfe ihrer Mehrheit im Parlament die Macht an sich zu reißen, sondern statt dessen lange eine erneute Amtszeit Hariris präferierte.

Dass die prowestliche und mit den Golfstaaten verbündete »Allianz 14. März« erstmals in der Opposition ist, könnte zum ernsten Problem werden. Zwar sind Verhandlungen mit internationalen Geldgebern und insbesondere mit dem IWF über mögliche Aufschübe bei der Rückzahlung von Geldern offenbar im Gange. Doch welche Reformen genau als Vorbedingung etwa für die Freigabe der bereits 2018 dem Libanon zugesagten 11 Milliarden US-Dollar gefordert werden und ob dies auch eine Beschneidung des Einflusses bestimmter politischer Kräfte impliziert, ist unklar. Mehrere Staaten, darunter die USA, haben die Hisbollah auf ihre Terrorlisten gesetzt.

Entlastung bringen könnten mögliche Zahlungen aus Russland. Eine Einzahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar bei der Zentralbank soll im Gespräch gewesen sein. Zumindest für die am 9. März anstehende Rückzahlung eines 1,2 Milliarden schweren Eurobonds wäre dem Libanon damit immens geholfen. (wd)