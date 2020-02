Aus dem Hühnerstall

Rom. Ringer Frank Stäbler (30) hat bei der EM in Rom das Finale im griechisch-römischen Stil in der Klasse bis 72 Kilo gegen Iuri Lomadse (Georgien) gewonnen. Der Schwabe, der in seinem Heimatort Musberg im ehemaligen Hühnerstall des väterlichen Bauernhofes trainiert, sicherte sich am Mittwoch abend seinen zweiten Europameistertitel nach 2012. Seine drei K.-o.-Duelle hatte er vorzeitig gewonnen. Kurz nach Stäblers Triumph gewann der Lichtenfelser Hannes Wagner den Kampf um Bronze in der Klasse bis 82 Kilo gegen Stanislaw Schafarenka (Belarus). Auch die deutschen Ringerinnen überzeugten. Alle vier am Mittwoch in den Wettkampf gestarteten Athletinnen kämpften am Donnerstag (nach Redaktionsschluss) um Bronze. Laura Mertens (Dormagen) und Anna Schell (Unterföhring) verloren ihre Halbfinals; Ellen Riesterer (Freiburg) und Aline Rotter-Focken (Krefeld) traten in der Hoffnungsrunde an. (dpa/jW)