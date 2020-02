Ein seltsames Wesen, das den Charme des »Es«-Clowns von Steven King und den des Jokers von Joaquin Phoenix vereint, lässt nicht nur Horrorfans frohlocken. Auch »Wirtschaftsfreunde« in der CDU sind verzückt. Wiedergänger Friedrich Merz, auferstanden als Zombiekronprinz, tritt erneut an den Bühnenrand und wirft seinen Kopf (mit Hut) in den Ring. Er will CDU-Boss und Kanzler werden. In Wirklichkeit hat er die Bühne nie verlassen, sondern im Hintergrund intrigiert.

Was wird jetzt aus Annegret Kramp-Karrenbauer a. D.? Wird sie Cheftrainerin bei Hertha BSC? Oder doch wieder »Putzfrau Gretel« beim »Stockacher Narrengericht«?

Die CDU/CSU-Schwesterpartei AfD hält sich bei der Kanzlerkandidatenfindung vornehm zurück. Ob sie dabei überhaupt so mitentscheiden kann wie neulich in Thüringen, ist noch gar nicht geklärt und bleibt abzuwarten.