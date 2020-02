Förster, Zetzsche

Matthias Hiekel/dpa Bildhauer, Grafiker, sprachgewaltiger Autor: Wieland Förster, der heute 90 wird

Wieland Förster? Der Gebildete weiß, dass es sich um einen großartigen, hochproduktiven Bildhauer und Grafiker handelt. Er hat rund 80 plastische Porträts geschaffen, von Walter Felsenstein bis Elfriede Jelinek, die meisten in Bronze, und steht mit seinen Torsi in der Tradition von Henry Moore. Der Kenner aber weiß mehr: Wieland Förster ist auch ein sprachgewaltiger Autor, der durch die Freundschaft mit Franz Fühmann zum Erzählen ermutigt wurde. Schon 1974 erschien sein erstes Buch, das Tagebuch einer Tunesien-Reise, dem im selben Jahr weitere folgten. Seit Förster 2007 sein bildkünstlerisches Schaffen aus gesundheitlichen Gründen aufgab, hat er nicht nur sehr aufschlussreiche Tagebücher veröffentlicht, sondern mit »Tamaschito« (2017) auch einen bewegenden Roman, der auf eigenen Erfahrungen beruht.

Mit fünf, im Jahr 1935, verlor Förster den Vater, und die antifaschistisch gesinnte Mutter zog ihre fünf Kinder in Dresden-Laubegast allein groß. Am Tag nach seinem 15. Geburtstag musste er das verheerende Bombardement auf seine Heimatstadt miterleben. Aber es kam noch schlimmer. Aufgrund einer Denunziation wurde er 1946 von einem sowjetischen Militärtribunal zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt, musste seine Haft jedoch »nur« in einem Speziallager in Bautzen durchleben, wo er an Tuberkulose erkrankte. 1950 konnte Förster seine zuvor begonnene Lehre als Technischer Zeichner abschließen und 1953 sein Studium der Bildhauerei in Dresden beginnen. Ihm wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt, Vorwürfe von Verbürgerlichung und Formalismus wechselten einander ab. Immerhin wurde er Meisterschüler von Fritz Cremer. Konrad Wolf verhalf ihm 1974 zur Mitgliedschaft in der Akademie der Künste der DDR. Förster schuf zahlreiche Skulpturen, u. a. in Sandstein, für den öffentlichen Raum. Den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden stiftete Wieland Förster, der heute 90 wird und in Brandenburg lebt, einen wichtigen Teil seiner Werke.

Was für eine Welt hinterlassen wir im Zeichen des technischen Fortschritts unseren Enkeln? Diese Frage wurde schon 1970 aufgeworfen, als Regisseur Siegfried Kühn zur Zeit der wissenschaftlich-technischen Revolution den Spielfilm »Im Spannungsfeld« vorstellte. Ein Werkleiter holt einen EDV-Experten in den Betrieb, und die Angst um Arbeitsplätze geht um. Den Werkleiter spielte Manfred Zetzsche, der vergangenen Montag vor 90 Jahren in Altenburg geboren wurde. Zur selben Zeit war der langjährig in Leipzig wirkende Künstler durch die DFF-Serie »Zollfahndung« weithin bekannt. Immer wieder übernahm er Filmrollen, beispielsweise als Gegenspieler von Gojko Mitić in dem deutsch-mongolischen Film »Der Scout« (1983). Mit 70 zog sich Zetzsche aus dem Beruf zurück.