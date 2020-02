Kampf gegen Verherrlichung

Javier Barbancho/REUTERS Weder Straftatbestand noch Seltenheit in Spanien: Faschistische Symbolik und Gesten am 44. Todestag von Franco in Madrid (24.11.2019)

Der Schritt kommt reichlich spät. Jahrzehntelang wurden in Spanien Gottesdienste zu Ehren des früheren Diktators Francisco Franco (1939 bis 1975) gefeiert, seine Anhänger sangen die Parteihymne »Gesicht zur Sonne« auf Demonstrationen, während sie den »deutschen Gruß« zeigten, und eine den Namen des »Caudillo« tragende Stiftung wurde mit öffentlichen Geldern gefördert. Doch in diesem Jahr soll damit Schluss sein. Adriana Lastra, Vizegeneralsekretärin des sozialdemokratischen PSOE und Sprecherin der Koalitionsregierung mit dem Linksbündnis »Unidas Podemos«, erklärte am Montag: »In einer Demokratie dürfen Diktatoren und Tyrannen nicht gewürdigt werden.«

Die neue Regierung plant, das Strafgesetzbuch zu ändern und die Rechtfertigung des Franquismus als Straftat einzuführen. Zudem sieht die Änderung im Strafgesetzbuch eine Minderung der Strafen für »Aufruhr« und »Rebellion« – eine Forderung unter anderem der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung – sowie eine schärfere Bestrafung von Delikten sexueller Gewalt vor.

Dass die Aufarbeitung der Diktatur auch 40 Jahre nach ihrem Ende im Grunde nie stattgefunden hat, zeigen die Reaktionen rechtskonservativer Juristen. So zitierte die Onlinezeitung El Español am Dienstag den »Strafrechtsexperten« Enrique Gimbernat mit den Worten: »Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit.« Wenn jemand Franquist sein wolle und nicht zu Gewalt aufrufe, müsse er das Recht dazu haben.

Wie bereits mehrere Medien berichteten, könnte die Änderung des Strafgesetzbuchs vor dem Verfassungsgericht landen. In ihrer Rechtfertigung der Verbrechen der Diktatur wird die spanische Rechte alles versuchen, um die Einführung des Straftatbestands zu verhindern. Das zeigte bereits das beispiellose Hin und Her rund um die Umbettung Francos aus seinem Mausoleum im »Tal der Gefallenen« in der Nähe von Madrid am 24. Oktober 2019. Monatelang war die Ausgrabung seiner sterblichen Überreste im Vorfeld vor Gericht angefochten worden.

Gerade was den Umgang mit den Autonomieregionen angeht, ist die »Meinungsfreiheit« in Spanien keineswegs immer garantiert. Jahrzehntelang wurden mit der »Begründung«, es handle sich bei ihnen um Unterstützer der baskischen Untergrundorganisation ETA, Aktivisten und Journalisten kriminalisiert, die keineswegs an Gewaltaktionen beteiligt waren. Unter Rückgriff auf den Straftatbestand der »Majestätsbeleidigung« geht die spanische Justiz zudem regelmäßig zum Beispiel gegen Musiker vor, die in den »sozialen Netzwerken« ihre Ablehnung der Monarchie kundgetan haben.