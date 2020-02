Bischofskonferenz: Kardinal Marx tritt ab

Bonn. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx zieht sich vom Vorsitz der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zurück. Er stehe für eine eventuelle zweite Amtszeit nicht zur Verfügung, schrieb Marx in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Bischofskonferenz. Der 66 Jahre alte Marx begründete dies mit seinem Alter. Am Ende der nächsten Amtszeit wäre er 72 Jahre alt. Die Bischofskonferenz trifft sich vom 2. bis 5. März in Mainz zu ihrer Frühjahrsvollversammlung. Ein Programmpunkt ist die turnusmäßige Wahl des Vorsitzenden. (AFP/jW)