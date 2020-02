CDU: Sozialflügel gegen »Werteunion«

Berlin. Der sogenannte CDU-Sozialflügel geht auf Konfrontationskurs zur konservativen »Werteunion« und fordert einen Abgrenzungsbeschluss seitens des Parteivorstands. Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) appellierte am Dienstag in einer Mitteilung an die CDU-Spitze, die »Unvereinbarkeit« zwischen einer gleichzeitigen Mitgliedschaft in der »Werteunion« und der CDU »durch einen Beschluss deutlich zu machen«. Die Mitglieder der »Werteunion« sollten sich entscheiden, hieß es in der Erklärung des Sozialflügels: »Wer eine Zusammenarbeit mit der AfD sucht, soll aus der CDU austreten«. (dpa/jW)