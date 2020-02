Wunschdenken in Strasbourg

Philipp von Ditfurth/dpa Wollen »ehrgeizig« Verhandlungen führen: Ursula von der Leyen (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Michel Barnier, Leiter der »Task Force für die Beziehungen zu Großbritannien (11.2.2020)

Die Europäische Union hat aus den politischen Grabenkämpfen des »Brexit« anscheinend nichts gelernt: Unmittelbar nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Januar drängen nun Kommission und Parlament London erneut zu engerer Partnerschaft. »Natürlich kann sich das Vereinigte Königreich mit weniger zufriedengeben«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag im EU-Parlament in Strasbourg. »Aber ich persönlich glaube, dass wir sehr viel ehrgeiziger sein sollten.«

Was wie ein rätselhafter Satz ihrer früheren Chefin erscheint, erweist sich beim mehrmaligen Lesen als kaum realisierbare Hoffnung. Denn für ein Handelsabkommen ohne Zölle und Kontingente fordert die EU weiter die Festlegung vergleichbarer Standards und Regeln – was der britische Premierminister Boris Johnson stets abgelehnt hat. Das Parlament und die EU-Staaten wollen diese Linie sogar noch verschärfen, bevor die Verhandlungen mit Großbritannien Anfang März beginnen.

Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist. In dieser Zeit soll ein Abkommen vereinbart und ratifiziert werden. Gelingt dies nicht, drohen beiden Seiten möglicherweise erhebliche Folgen. Unterhändler Michel Barnier bekräftigte in Strasbourg die Linie, dass die EU »Zugang« zu ihrem Binnenmarkt, zu ihren Daten oder die Anerkennung von »Äquivalenz« bei den für Großbritannien wichtigen Finanzdienstleistungen nur in dem Maße gewähren werde, wie sich London auf gemeinsame Standards einlasse. Klingt nach einem Ultimatum.

In Brüssel hält man den eigenen regulierten Kapitalismus für die Endstufe der Zivilisation und fürchtet zugleich »unfaire« Konkurrenz, falls auf der Insel Umwelt-, Sozial- und Beihilferegeln anders festgelegt werden oder man von dort mit Niedrigsteuern lockt – was bekanntlich einige EU-Mitglieder ebenso praktizieren und damit auch durchkommen.

Als Scharfmacher im Konflikt profiliert sich das EU-Parlament. Das fordert in einer Resolution, die am Mittwoch angenommen werden sollte, noch mehr Zugeständnisse als die EU-Kommission. »Es ist völlig absurd zu meinen, es gibt eine Dumping-Insel jenseits des Kanals mit vollem, freiem Marktzugang«, sagte der Abgeordnete Bernd Lange (SPD). Möglicherweise wird er sich noch wundern. (dpa/jW)