US-Druck verhindert Gegenresolution

Seth Wenig/AP Photo/dpa Überzeugte Palästinenserpräsident Abbas am Dienstag bei der UN-Sicherheitsratssitzung in New York nicht: »Trumps Plan«

Vor einer Rede von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas beim UN-Sicherheitsrat in New York haben Zehntausende Palästinenser im Westjordanland gegen den Nahostplan von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Demonstranten in Ramallah trugen palästinensische Flaggen. Auf Schildern stand unter anderem, dass der Nahostplan nicht umgesetzt werde und dass Jerusalem nicht zum Verkauf stehe.

Wie die Tageszeitung Aschark Al-Awsat am Dienstag vorab berichtete, sollte die Rede Abbas laut seinem Berater Madschdi Al-Khalidi die palästinensische Position erläutern und als Referenz für künftige Friedensbemühungen dienen. Im Nachgang der Rede am Dienstag nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) sollte es eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem früheren israelischen Premier Ehud Olmert geben. Dieser war in Israel heftig für das gemeinsame Treffen mit Abbas kritisiert worden, verteidigte sich aber Montag abend im Sender Channel 12 News: Abbas sei »der einzige palästinensische Anführer, der Terrorismus bekämpft und sich dagegen ausspricht – also ist er derjenige, mit dem wir sprechen sollten«.

Der Rede vorausgegangen war zudem eine aggressive Kampagne der USA, um Druck auf im Sicherheitsrat vertretene Länder auszuüben. Am Montag abend hatten mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur berichtet, dass der UN-Sicherheitsrat nicht wie geplant im Beisein von Abbas über eine Gegenresolution zu dem von Jared Kushner ausgearbeiteten »Friedensplan« abstimmen werde. Der Entwurf liege auf Eis, es bestünden Zweifel, dass er je zur Abstimmung gebracht werde.

Kushner habe sogar Regierungsmitglieder von im Sicherheitsrat vertretenen Ländern angerufen. Erst am Freitag hatte Tunesien seinen Botschafter bei den Vereinten Nationen Diplomaten zufolge nach Drohungen aus Washington zurückgerufen. Offiziell wurde »mangelnde Koordination« mit dem Außenministerium als Grund für die Rückbeorderung von Moncef Baati genannt. Baati hatte zusammen mit Indonesien im Namen der Palästinenser eine Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums für Dienstag beantragt. (dpa/jW)