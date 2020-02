Streikfreigabe erteilt

Hans Punz/APA/dpa Der 12-Stunden-Tag gilt bereits. Jetzt will der Gewerkschaftsbund für die 35-Stunden-Woche streiken (Wien, 30.6.2018)

Für den auf Sozialpartnerschaft und Dialog ausgerichteten Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) war es einer dieser seltenen Momente, in dem er versuchte, seine Muskeln spielen zu lassen. Am 30. Januar erteilte der ÖGB den insgesamt etwa 125.000 Beschäftigen der Sozialwirtschaft – also Pflege, soziale Arbeit, Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Beeinträchtigung – die Streikfreigabe.

Vorausgegangen waren drei intensive Verhandlungsrunden mit der Seite der Unternehmen über einen neuen Kollektivvertrag für Pflege und Co. Hauptforderung der Gewerkschaften bei diesen Verhandlungen ist die vertraglich zugesicherte 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Als dann die Seite der Kapitalvertreter am 29. Januar schließlich das Gespräch über diese Forderungen verweigerte und somit die vierte Verhandlungsrunde ergebnislos abbrach, war der ÖGB zum Streik.

In Österreich ist es Usus, dass Kollektivverträge, die in der Regel für ganze Branchen gelten, zwischen den Sozialpartnern, also Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer, verhandelt werden und bei einer Einigung rechtlich gültigen und verbindlichen Charakter annehmen. Streikaktionen bedürfen, um legal zu sein, einer Zustimmung des ÖGB, und diese sind recht selten. So rühmten sich die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren durchaus schon mal damit, in einem ganzen Kalenderjahr keine Streiksekunden verbucht zu haben.

Diese Zeiten sind nun offenkundig vorbei, auch wenn es zu Beginn der Verhandlungen so ausgesehen hatte, als wäre eine Einigung schnell zustande gebracht. Knapp vor dem erwarteten Abschluss verkündeten die Kapitalvertreter, dass eine 35-Stunden-Woche aufgrund des Fachkräftemangels völlig inakzeptabel sei. Statt dessen bot man eine allgemeine Lohnerhöhung von 2,35 Prozent an und wies darauf hin, dass eine Arbeitszeitverkürzung ja sowieso nur etwa 30 Prozent der Beschäftigten betreffen würde.

Überdies verwies der Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen in einer Presseaussendung darauf, dass die Bundesregierung gefordert sei, »für eine Entlastung der Beschäftigten« und daher für die »Aufstockung der Betreuungskapazitäten seitens der öffentlichen Hand« zu sorgen. Tatsächlich allerdings machte gleich nach Abbruch der Verhandlungen eine Meldung die Runde, wonach eben jene Bundesregierung, genauer gesagt die rechtskonservative ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz, für das Scheitern verantwortlich gemacht werden kann.

Das verwundert freilich nicht. Kurz führte 2018 gemeinsam mit dem damaligen Koalitionspartner, der rechten FPÖ, den Zwölf-Stunden-Arbeitstag ein. Gewerkschaften und Sozialdemokratie sind ihm ein Dorn im Auge und die Forderung des ÖGB, wieder zu acht Stunden normaler Arbeitszeit zurückzukehren, selbstredend ebenso. Hinzu kommt überdies, dass Kurz Nulldefizit und Schuldenbremse wie in Deutschland anstrebt und er damit signifikant höhere Kosten in der Sozialwirtschaft tunlichst vermeiden will. »Es gibt offenbar eine Einmischung der ÖVP, die den Arbeitgebern aufgetragen hat, nicht abzuschließen«, erklärten die beiden SPÖ-Abgeordneten Josef Muchitsch und Philip Kucher. Die ÖVP solle die Kollektivvertragspartner in Ruhe lassen. Parteipolitik habe in den Verhandlungen nichts verloren. Beide forderten die Kapitalseite dazu auf, »sich nicht vor den Karren der ÖVP spannen zu lassen«.

Für den ÖGB könnten diese Kollektivverhandlungen relevanter werden, als man es auf den ersten Blick glauben mag. Kurz hat schon bei seinem ersten Amtsantritt Ende 2017 den Gewerkschaften den Kampf angesagt, und ein Einknicken des ÖGB würde seine ohnehin bereits schwindende Macht und Mobilisierungsfähigkeit noch weiter erodieren lassen. Nebst konkreten Streikvorbereitungen rief der ÖGB für letzte Woche Mittwoch zu einer Kundgebung in Wien auf, um weiterhin Härte zu zeigen. Ergebnisse der nächsten geplanten Verhandlungen am gestrigen Montag lagen zu Redaktionsschluss noch nicht vor.