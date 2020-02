Tod im Bällebad

Sebastian Hoppe Da legst di nieder: Peter Holtz (Moritz Kienemann), überrollt vom abstürzenden Sozialismus

Eine gut gepolsterte Schräge ragt tief über die Bühne im Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden. Wie eine Gummiwand umreißt sie das Irrenhaus Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Ausstattung: Sabine Kohlstedt). Darauf steht nackt der junge Schauspieler Moritz Kienemann, der mittlerweile in der dritten Spielzeit zum Dresdner Ensemble zählt und hier auch große Rollen übernimmt. Wen verkörpert der unbekleidete Darsteller? Einen Verrückten oder doch das unschuldig-naive Kind, dem jedes absichtsvoll böse Verhalten fremd ist?

Es ist die Titelfigur von »Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst«, ein ostdeutscher Till Eulenspiegel. Regisseurin Friederike Heller hat sich den letzten Roman des aus der sächsischen Landeshauptstadt stammenden Schriftstellers Ingo Schulze vorgenommen. Wie es sich für einen modernen Schelmengeschichte gehört, wird die Fabel temporeich und energetisch, aber nicht ohne Tiefgang von sieben Schauspielern nebst dem Musiker Peter Thiessen, Frontmann der Band Kante, dargeboten.

Der Titelheld Peter Holtz, ein Waisenkind aus Ostberlin, schlägt sich durch. Schon als Kind ist Peter Kommunist, freilich nicht wegen scharfer Analysen, sondern aufgrund seines unverbesserlichen Glaubens an das Richtige und Gute, der für sein Umfeld vor allem zu Irritationen führt. Die Widersprüche in der DDR werden unterhaltsam und in keiner Weise plakativ anschaulich gemacht. Es herrscht Gerechtigkeit in dieser Satire, jeder bekommt sein Fett weg: Bürgerbewegte und oppositionelle Künstler, Parteigänger und Staatssicherheit – sie alle scheitern an dem herzensguten Peter Holtz. Der wird bald selbst von den Widersprüchen ergriffen: Der unerschütterliche Glaube an den Kommunismus und der an das Christentum sind ihm keine Antagonisten, an Peters Horizont ist Platz für beides. So wird er Mitglied der Ost-CDU. So sehr Peter auch mit der gesellschaftlichen Realität ringt, so sehr scheint ihm das gute Leben zu glücken. Als mit der sogenannten Wende nicht nur sein Leben ins Wanken gerät, muss er einsehen, dass seine besten Absichten kaum mit dem Gelingen seiner gesellschaftlichen Utopien und auch nicht mit dem seiner privaten Existenz in Zusammenhang stehen. Sein Unverständnis der Marktwirtschaft hindert ihn nicht daran, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu werden. Bleibt nur, dem Geld rein physisch ein Ende zu bereiten.

Ein aufregender, verworrener Ritt durch 70er, 80er und 90er Jahre in Ostdeutschland ist das. Friederike Heller ordnet die Handlung an einem zwei Stunden und zwanzig Minuten dauernden Theaterabend geschickt in Szenen und findet unaufdringliche Bilder. Hoch über der Bühne hängt den längsten Teil der Premierenvorstellung ein riesiger roter Ballon mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz. Dass dieser Ballon irgendwann abstürzen und den Helden unter sich begraben würde, war absehbar. Das Ende der DDR lässt Peter paralysiert zurück: Nahezu bewegungsunfähig suhlt sich der Immobilienmillionär wider Willen auf dem Bühnenboden – und in der schönen neuen Konsumwelt. Plastekugeln stürzen wie im Bällebad auf die Darsteller nieder, ein Sinnbild für den Warenüberfluss, der alles ertränkt, auch den Kommunismus der Hauptfigur. Den Darstellern ist die Lust am Spiel anzumerken. Das Publikum goutiert die Leistung mit einem langen Applaus, der wohl auch dem anwesenden Ingo Schulze gilt.