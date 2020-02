Brandenburg: Neuer Verfassungsschutzchef

Potsdam. Brandenburgs neuer Chef des Verfassungsschutzes, Jörg Müller (parteilos), will auf das geänderte Vorgehen von Extremisten im Land reagieren. Heute treffe man sich nicht mehr in Dorfkneipen, sondern nutze Messengerdienste, Chat-Gruppen und andere Treffs im Netz, um sich zu Aktionen zu verabreden, sagte Müller bei seiner ersten Pressekonferenz am Montag in Potsdam. (dpa/jW)