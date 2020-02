Schutz für Homosexuelle gefordert

Berlin. Nach dem erfolgreichen Referendum in der Schweiz für ein Strafgesetz gegen Homophobie hat der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) ein konsequentes Vorgehen gegen homophobe Anfeindungen und Hetze auch in Deutschland gefordert. Der Ausgang der Volksabstimmung im Nachbarland halte auch der deutschen Bundesregierung »den Spiegel vor«, erklärte das LSVD-Vorstandsmitglied Günter Dworek am Montag in Berlin. (AFP/jW)