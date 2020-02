Weidel drängt auf Schleudersitz

Henning Kaiser/dpa Rednerpose: Alice Weidel spricht beim Landesparteitag der AfD in Nordrhein-Westfalen (Kalkar, 5.10.2019)

Gut möglich, dass sich Alice Weidel ein bisschen überschätzt. Die Kovorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und stellvertretende Bundessprecherin strebt ein weiteres Amt an. Am Wochenende will sie auf dem Parteitag des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg in Böblingen dessen Vorsitz übernehmen. Zusammen mit dem Ludwigsburger Bundestagsabgeordneten Martin Hess will sie den bisherigen Landesvorstand mit seinen zerstrittenen Sprechern Dirk Spaniel und Bernd Gögel ablösen.

»Ich freue mich, dass auch Martin Hess bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, um den Landesverband wieder handlungsfähig zu machen«, gab Weidel dem SWR in einem schriftlichen Statement bekannt. Während Bernd Gögel bereits im Vorfeld angekündigt hatte, nicht mehr antreten zu wollen, ließ der Bundestagsabgeordnete Spaniel verlauten, er wolle nicht, dass es zu einer Schlammschlacht komme. Dieses Ansinnen sagt viel über das Innenleben eines der chaotischsten AfD-Landesverbände aus: Auf dessen Parteitagen kommt es nämlich beinahe automatisch zu Schlammschlachten und öffentlich zelebrierten Zerwürfnissen (siehe jW vom 27.2. und 4.6.2019).

Die 41jährige Weidel wäre nicht die erste prominente Figur, die in Baden-Württemberg scheitert. Bereits Jörg Meuthen, heute stellvertretender Bundessprecher und EU-Parlamentarier, hatte vergeblich versucht, die seit der Gründung des Landesverbandes anhaltenden Lagerkämpfe unter Kontrolle zu bringen. Meuthen amtierte nach dem erstmaligen Einzug der Partei in den Stuttgarter Landtag 2016 als erster Fraktionsvorsitzender. Schnell erschütterte ein Antisemitismus-Skandal um den Abgeordneten Wolfgang Gedeon die Partei. Meuthen beantragte einen Fraktionsausschluss, scheiterte damit, trat mit zwölf weiteren Abgeordneten aus der Fraktion aus und gründete eine eigene Fraktion namens »Alternative für Baden-Württemberg«. Später kam es zwar zu einer Wiederannäherung, doch bis heute wurde die Fraktionierung der Südwest-AfD nicht überwunden.

Personifiziert wurde und wird sie durch die beiden derzeitigen Kovorsitzenden. So gilt der nicht mehr zur Wahl stehende Bernd Gögel, der Meuthen 2017 im Amt nachgefolgt war, als »gemäßigt«, während der ehemalige Daimler-Manager Dirk Spaniel dem Rechtsaußenlager der Partei zugerechnet wird. Die regelmäßigen Eskalationen auf Parteitagen wie zuletzt im Sommer 2019 in Pforzheim sind Ausdruck der permanenten Grabenkämpfe der etwa gleich starken Lager im Landesverband. Der Streit darüber, wie mit dem Antisemiten Gedeon zu verfahren ist, beschäftigt den Landesverband bis heute. Gedeon ist offiziell fraktionslos, arbeitet aber eng mit der Fraktion zusammen. Ebenso ungeklärt ist die Frage nach dem Umgang mit Stefan Räpple, der 2018 in Chemnitz Seite an Seite mit Neonazis marschierte und im vergangenen Jahr nach einem Rüpelauftritt von der Polizei aus dem Plenum des Landtags eskortiert werden musste. Sowohl gegen Gedeon als auch gegen Räpple hat die Bundes-AfD Ausschlussverfahren eingeleitet – sehr zum Missfallen vieler südwestdeutscher Parteifreunde.