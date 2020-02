»Wir brauchen ein Signal für die Beschäftigten«

Jens Büttner/ZB/dpa 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR arbeiten Metaller in Ost und West unterschiedlich lang

Mecklenburg-Vorpommern gilt nicht gerade als ein Bundesland, in dem Tarifauseinandersetzungen in der Elektro- und Metallindustrie an der Tagesordnung sind. Woran liegt das?

Das Bundesland ist industriell eine eher strukturschwache Region. Besonders in den Jahren 2000 bis 2010 bangten die Beschäftigten um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Das Damoklesschwert Werksschließung schwebte über ihnen, da stand die pure Existenzsicherung im Vordergrund, keine Frage. Aber: Seit einigen Jahren sind Beschäftigte auch in Mecklenburg-Vorpommern etwas offensiver geworden, wollen Tarifverträge und Arbeitsbedingungen wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen oder Süden der Republik. Sicherlich hat dazu auch beigetragen, dass Werksschließungen wie beim Fahrzeughersteller Schmitz-Cargobull in Toddin bei Ludwigslust verhindert oder Tarifverträge wie im ZF-Airbag-Werk in Rostock-Laage seitens unserer Gewerkschaft durchgesetzt werden konnten. Erfolgserlebnisse machen mutig.

Und die Beschäftigten wollen 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR endlich die 35-Stunden-Woche.

Ja. In der Tarifrunde 2018 der Elektro- und Metallindustrie gab es eine Gesprächsverpflichtung zwischen den Tarifpartnern, über sogenannte Angleichungsschritte zur 35-Stunden-Woche im Osten zu debattieren. Diese Gespräche sind auch unter dem Stichwort »Ostverhandlungen« zentral geführt geworden. Konkrete Ergebnisse gab es indes nicht. Die zentralen Gespräche sind gescheitert!

Was war der Grund?

Die Führung des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall wollte keine verbindlichen Zusagen machen, sich auf nichts konkret einlassen. Eine zentrale, bundesweite Lösung für einen Weg in die 35-Stunden-Woche konnte so nicht zustande kommen. Deshalb müssen wir nun auf regionale Verhandlungen und Vereinbarungen setzen.

Dazu gleich. Zuvor noch einmal zu dem Begriff »Angleichungsschritte«. Pardon, aber nach drei Dekaden über kleine Schritte verhandeln zu wollen, scheint sehr defensiv. Über welche zeitliche Dimension reden wir hier eigentlich?

Dass das nicht von heute auf morgen gehen konnte und weiterhin gehen wird, ist allen Beteiligten klar. Auch den Beschäftigten. Wir müssen im Blick haben, was in den einzelnen Betrieben möglich ist, wie deren ökonomische Lage ist. Aber allen Beteiligten ist gleichfalls klar, dass diese Ungleichbehandlung seit mehreren Jahrzehnten ungerecht, ein Stück weit willkürlich ist. Auch im damaligen Westdeutschland dauerte es anderthalb Jahrzehnte, bis die 35-Stunden-Woche durchgesetzt werden konnte. Unsere Zielmarke ist das Jahr 2030, dann, spätestens, wollen wir eine Arbeitswoche von 35 Stunden durchgesetzt haben.

2030?

Vielleicht noch einmal, um die Situation zu verdeutlichen: Hier stehen sich halt zwei Blöcke gegenüber: Die Arbeitgeber, die eine komplette Angleichung der Arbeitszeiten so spät wie möglich wollen – oder am besten gar nicht. Und wir als Gewerkschaft mit den Beschäftigten. Wir wollen, und das dürfte kaum überraschen, diese hingegen so schnell wie möglich. Wir stoßen aber in die Herzkammer des Kapitalismus vor: Es geht schließlich um Arbeitszeitverkürzung. Das Thema war schon immer brisant. Wie bei ökonomischen Kämpfen üblich, hängt die Durchsetzung von Zielen, hängen Kompromisse von der jeweiligen Stärke und Kraft der Tarifpartner ab.

38 statt 35 Stunden Wochenarbeitszeit – auf ein Erwerbsleben gerechnet: Wie viel arbeiten Beschäftigte im Osten länger, um vergleichbare Rentenansprüche zu haben?

Im Schnitt heißt das, dass ein Beschäftigter in der Elektro- und Metallindustrie im Osten im Vergleich zu seinem Kollegen im Westen einen Monat im Jahr länger arbeiten muss. Oder auf ein Erwerbsleben umgerechnet zirka drei Jahre mehr.

Was steht nun an?

Wir gehen in der kommenden Tarifrunde 2020 regional vor. Wir wollen mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall an diesem Freitag in erste Sondierungsgespräche eintreten. Da wird es dann auch um eine Länderreglung für die Arbeitszeit in Mecklenburg-Vorpommern gehen. Wir brauchen ein Signal: Wir, Arbeitgeber und Gewerkschaften, kümmern uns und finden Lösungen. Dies gräbt auch den rechten Hetzern von der AfD das Wasser ab.