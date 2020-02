Wassereimer im Anschlag

Daniel Bockwoldt/dpa/Montage jW Fremdbestimmter Feldversuch? Zarte Rauchschwaden aus Rauchtöpfchen (r.) ziehen über die Nordtribüne

Volksparkstadion, Sonnabend mittag, 8. Februar, kurz vor 13 Uhr. Die Zweitligisten Hamburger SV (HSV) und Karlsruher SC (KSC) treffen aufeinander. Die Spieler laufen ein, reihen sich obligatorisch zur Begrüßung vor der Haupttribüne auf. Parallel ziehen schwache Rauchschwaden in den Klubfarben Schwarz, Weiß, Blau der Hanseaten über die Nordtribüne; dort, wo der aktive HSV-Anhang für den Support sorgt. Eine Premiere. Erstmals durften Fans Pyrotechnik dosiert, kontrolliert und legal zünden. Abgezählte zehn Rauchtöpfchen im Raum zwischen Hintertortribüne und Spielfeldrand. Alles unter Aufsicht von Ordnern und Feuerwerkern mit Löschgerät und Wassereimern im Anschlag.

Pyrotechnische Erzeugnisse gehören zum Stadionerlebnis und zur Fankultur der Ultras – und lassen sich trotz drakonischer Sanktionen wie Geld- und Kollektivstrafen nicht aus den Arenen verbannen. Das haben die Klubchefs beim HSV begriffen. Deshalb stellten sie einen Antrag auf Genehmigung für eine »Pyroshow« bei der »Kommission Prävention, Sicherheit und Fußballkultur« des Deutschen Fußballbundes (DFB), in der auch die Deutsche Fußballiga (DFL) vertreten ist. Cornelius Göbel, Leiter der Abteilung Fankultur beim HSV, sagte am vergangenen Dienstag dazu laut Vereinshomepage: »Bei Popkonzerten im Volksparkstadion wurde Pyrotechnik bereits in großen Mengen eingesetzt, immer mit behördlichen Auflagen und von Profis ausgeführt.« Warum dies nicht auch bei Fußballspielen möglich sein solle, »ist nicht selbsterklärend«.

Die vehementen Gegner von Pyrotechnik in den Stadien, DFB und DFL, sahen sich im Vorfeld des HSV-Spiels in Erklärungsnot. Bei der Erlaubnis handele es sich »um eine einmalige Ausnahmegenehmigung auf Basis der behördlichen Zustimmung für diesen Spieltag«, schrieb der DFB in einer Mitteilung am Dienstag voriger Woche. Weitere Bewilligungen durch den DFB seien nur möglich, »wenn die zuständige Veranstaltungsbehörde eine derartige Vorführung genehmigt und der Heimverein sich zu seiner Verkehrssicherungspflicht für den Fall eines Schadensereignisses bekennt.« Jeder zukünftige Antrag unterliege daher weiterhin der Einzelfallprüfung, teilte der Verband mit.

Die DFL erklärte den Chefs der Klubs und Kapitalgesellschaften der Erst- und Zweitligisten in einem internen Schreiben, das jW vorliegt, die hohen Hürden für »Pyroshow«-Anträge: begründeter Ausnahmefall, behördliche Zustimmung, Übernahme der Haftung durch den Veranstalter. Der Subtext ist klar: nicht zur Nachahmung empfohlen. Sig Zelt, Sprecher von Pro Fans, ist nicht prinzipiell gegen solche »orchestrierten Pilotprojekte«, sagte er auf jW-Nachfrage. Skeptisch ist er trotzdem. »Die Pyroaktion in Hamburg wirkte fremdbestimmt.« Da habe jedes Überraschungsmoment gefehlt. Zelt befürchtet, dass der DFB den Feldversuch im Volksparkstadion funktionalisieren könne. Nach dem Motto: Wir sind den Ultras sehr weit entgegengekommen, und dennoch brennen sie in Fanblöcken fortgesetzt illegal Pyrotechnik ab.

Mit Fans oder Verantwortlichen des KSC habe es hingegen seitens des DFB keine Spielabsprachen gegeben, sagte Martin Winter, Sprecher der Fanhilfe Karlsruhe, gegenüber jW. Positiv sei, dass wieder etwas Bewegung in die Pyro-Diskussion gekommen sei. »Der DFB musste seine Positionen mit den Realitäten in den Stadien abgleichen.« Ob das aber eine 180-Grad-Kehrtwende des DFB bedeute, bleibe abzuwarten. Der Verband dämpft denn auch die Hoffnung: Ein Präzedenzfall sei die Showeinlage beim HSV für legale Pyrotechnik im Zuschauerblock während einer Partie nicht gewesen, erfuhr jW aus DFB-Kreisen. Und von einem Einknicken gegenüber den Ultras könne sowieso nicht die Rede sein.

Gekickt wurde auch noch. Chronistenpflicht: Der HSV gewann 2:0 – und schoss sich vorerst an die Tabellenspitze.