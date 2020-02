Nachschlag: Propaganda zum Frühstück

XinHua/dpa Das Krankenhaus in Wuhan (Provinz Hubei) wurde innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt. 2. Februar 2020

Der China-Korrespondent hat geliefert. Das Thema: die Coronavirus-Epidemie. Auch mit halbem Ohr versteht man die ganze Botschaft, alle Zutaten sind drin: Seit 70 Jahren herrscht Diktatur, die Wirtschaft wächst wegen der Krankheit langsamer, das Volk wird nicht informiert, die ergriffenen Maßnahmen dienen ausschließlich Propagandazwecken, nicht etwa der Rettung von Menschenleben. Zwei Spezialkrankenhäuser mit Tausenden Betten wurden innerhalb von Wochen hochgezogen. Damit brüste sich die Kommunistische Partei, während das Gesundheitssystem des Landes noch unzureichend sei. Die KPCh habe aber Milliarden in den Aufbau etwa von Verkehrsinfrastruktur gesteckt. Diese Trottel! Wieviel Beijing in den letzten Jahrzehnten bereits in die Daseinsvorsorge investiert hat, erfahren wir hingegen nicht. Nur dass die USA nun den Retter in der Not spielen und Geld versprechen – ein Land also, in dem Katastrophenhilfe, Gesundheitsversorgung und Demokratie vorbildlich funktionieren. (dt)