»Innovation ermöglicht nachhaltige Energieversorgung«

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG, ist die älteste nationale Fachgesellschaft der Welt. Sie feiern in diesem Jahr ihr 175jähriges Bestehen. Wie ging es damals los?

Es waren sechs Studenten aus dem Umfeld des Physikers und Chemikers Heinrich Gustav Magnus, die sich im Januar 1845 entschlossen, einen Klub zu gründen, der sich mit physikalischen Fragestellungen befasst. Damit war die DPG-Vorgängerorganisation »Physikalische Gesellschaft zu Berlin« ins Leben gerufen. Die DPG wuchs mit der Zeit und ist heute mit über 55.000 Mitgliedern die größte physikalische Fachgesellschaft der Welt. Die Mehrzahl davon sind Physiker aus Deutschland, wir haben auch Mitglieder im Ausland. Man muss aber nicht Physik studiert haben, um Mitglied zu werden.

Wozu brauchen Physiker einen solchen Verband?

Sie kennen sicher den VDI, den Verein Deutscher Ingenieure. Die Berufsgruppe der Ingenieure hat den großen Vorteil, dass es eine Ingenieursindustrie gibt. Auch die Chemiker haben eine chemische Industrie, bei der sie in der Regel beschäftigt sind. Das gibt es in der Physik nicht. Und das ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Berufsgruppe der Physikerinnen und Physiker ein Instrument braucht, das dem Zusammenhalt dient, eine Art »Berufsverband«.

Welche Aktivitäten organisiert die DPG?

Wir haben ein breites Spektrum an Angeboten. Dazu gehören Tagungen, Vorträge oder Fort- und Weiterbildungsprogramme. Unser Klassiker sind die großen DPG-Frühjahrstagungen. Die gibt es seit weit über 100 Jahren, mit insgesamt rund 10.000 Teilnehmenden pro Jahr. Diese Tagungen stellen insbesondere für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Plattform dar, wo sie oft zum ersten Mal ihre Forschungsergebnisse vor einem internationalen Publikum präsentieren können.

Welche Errungenschaften verdankt die Gesellschaft der Physik?

Zum Beispiel basiert in der Informationstechnologie alles, von der Hardware bis zu den Theorien, auf physikalischen Prinzipien – und damit aus den Erkenntnissen der Grundlagenforschung. Medizintechnik, Energieerzeugung, Elektrodynamik – sie finden Physik überall.

Der technische Fortschritt hat sich ja als durchaus ambivalent erwiesen. Wie sieht das die DPG?

Was Sie ansprechen, nennen wir »dual use«, also frei übersetzt die doppelte Nutzung derselben Erkenntnisse. Darüber wird in der DPG intensiv diskutiert, da gibt es, wie in der Gesellschaft auch, Gegensätze. Die einen sind zum Beispiel pro Kernenergie, die anderen strikt dagegen. Das Gute ist, dass das in der DPG auf sachlicher Ebene diskutiert wird und nicht emotional. Das ist eine Grundeigenschaft von Physikern, dass sie Themen auf der sachlichen Ebene diskutieren.

Im Kapitalismus wird alles ausprobiert, was Gewinn verspricht. Kann man vor diesem Hintergrund noch naiv fortschrittsgläubig sein?

Naiv sollte man auf keinen Fall sein. Die Vergangenheit zeigt, welche Konsequenzen die leichtfertige Einführung von Technologien haben kann. Schauen Sie sich Fukushima an, schauen Sie sich Hiroshima an.

Auch beim Thema Klimawandel spielt Physik keine geringe Rolle. Manche meinen, mit technischer Innovation allein wäre der zu stoppen.

Die Wissenschaft, und damit auch die Physik, kann natürlich zu technischen Lösungen beitragen. Was sich aber auch ändern muss, ist die Denkweise der Bevölkerung.

Der Wissenschaftler ist also nicht derjenige, dem man sagt: Löse mal eben unsere Probleme.

So ist es. Natürlich trägt man als Wissenschaftler zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel bei. Zentrales Element von Wissenschaft ist die Grundlagenforschung. Und mit steigendem Verständnis aus der Grundlagenforschung, »was die Welt zusammenhält«, können auch innovative Technologien entwickelt werden, die zum Beispiel eine nachhaltige Energieversorgung und Mobilität ermöglichen, um dem Klimawandel zu begegnen.