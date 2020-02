Nagelprobe für Antifaschismus

Gabriele Senft Gedenkkundgebung in Ziegenhals (Archivbild, 2017)

Rund 130 Teilnehmer begrüßte der Vorsitzende des Freundeskreises »Ernst-Thälmann-Gedenkstätte« e. V., Max Renkl, am Sonntag vormittag zur traditionellen Kundgebung im Ortsteil Ziegenhals der Stadt Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin. Bis vor zehn Jahren stand dort das »Sporthaus Ziegenhals«, in dem sich am 7. Februar 1933 etwa 40 führende KPD-Funktionäre versammelt hatten und über die Strategie nach der Machtübergabe an Adolf Hitler berieten. Zum letzten Mal vor seiner Verhaftung am 3. März 1933 sprach der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann vor einem Gremium der Partei. Er wurde auf Befehl Hitlers in der Nacht zum 18. August 1944 im Konzentrationslager Buchenwald erschossen.

Die DDR hatte 1953 in Ziegenhals eine Gedenkstätte eröffnet, die nach 1990 vom im selben Jahr gegründeten Freundeskreis gepflegt wurde. Ein aus Westdeutschland stammender hoher Beamter des brandenburgischen Bauministeriums, der 2002 das große am Zeuthener See gelegene Grundstück mit Gebäude für 86.000 Euro ersteigert hatte, ließ diese im Mai 2010, faktisch zum 65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, trotz internationalen Protests abreißen. Nur die Gegenstände der Ausstellung konnten vom Freundeskreis gesichert werden.

Renkl erinnerte an den bevorstehenden zehnten Jahrestag dieser Aktion und mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in Thüringen an Thälmanns Losung im Präsidentschaftswahlkampf 1932: »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg.« Auch jetzt gehe es darum, die »rechte Saat noch tiefer in die Bevölkerung« zu bringen, nach der Devise »erst etablieren, dann koalieren«.

Ähnlich äußerte sich Michael Grüß, Mitglied des Parteivorstandes der DKP und Vorsitzender von deren Landesverband Brandenburg. Er rief in seiner Rede dazu auf, sich mit der »Schande von Ziegenhals« nicht abzufinden. Sie sei eine »unmissverständliche Botschaft« westdeutscher Monopolisten an die DDR-Bürger: »Wagt es nicht, den Kopf zu erheben.« Grüß erinnerte an die Faschismusdefinition der Kommunistischen Internationale von 1935 und erklärte: »Faschismus ist im Wesen keine Ideologie, sondern eine Form bürgerlicher Klassenherrschaft.« Seine Triebkräfte seien die Absicht der Monopole, Krisenlasten auf die Werktätigen abzuwälzen sowie »allgemeine Mobilmachung für den Krieg«. Das zeige das laufende, gegen Russland gerichtete Manöver »Defender 2020«. Es zeige, dass die USA mit Unterstützung der Bundesregierung bereit seien, »immer größere Risiken einzugehen«. Der Kampf gegen die Kriegsgefahr werde zur »Nagelprobe des antifaschistischen Kampfes«. Die AfD fordere zwar auf Landesebene »Frieden mit Russland«, auf Bundesebene trete sie aber gemeinsam mit CDU/CSU, Grünen, SPD und FDP für NATO-Mitgliedschaft und deren Forderung ein, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben.

Abschließend erinnerte ein Vertreter der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) an die Angriffe auf die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.