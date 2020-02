Mit harten Bandagen

Scott Heppell/REUTERS Die EU hinter sich gelassen: Der britische Premier Boris Johnson am 31. Januar in Sunderland

Das ist die Folge davon, dass das Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erst nach dessen formellem Austritt ausgehandelt wird: Bis zum 31. Dezember dieses Jahres gilt eine Übergangsfrist, während der die bisherigen Beziehungen im Alltag unverändert bleiben. Was darauf folgt, muss nun abgestimmt und entschieden werden. Die Debatte, wie eng Großbritannien auf Dauer an die EU gebunden sein wird, ob man sich auf ein Abkommen einigen kann oder ob es statt dessen zum »No Deal« kommt, beginnt nun also erneut.

In der vergangenen Woche präsentierten beide Seiten ihre offiziellen Forderungen. Die EU-Kommission hatte am Montag ein Papier vorgelegt, das ihre Vorschläge für die Verhandlungen enthält und nun noch in aller Form von den Mitgliedsstaaten abgesegnet werden muss, bevor am 2. März die Gespräche eröffnet werden sollen. Der größte Teil des Dokuments bezieht sich auf die Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen. Das sollte nicht verwundern. Großbritannien ist einer der größten Absatzmärkte der EU; in der Rangfolge der deutschen Exportländer steht es auf Platz fünf. Die EU erzielt im Warenhandel mit dem Vereinigten Königreich ein Plus von 94 Milliarden Pfund (rund 110,67 Mrd. Euro); selbst nach Abzug des Dienstleistungsdefizits bleibt noch ein Gesamtüberschuss von 66 Milliarden Pfund (77,7 Mrd. Euro) übrig. Allein Deutschland erwirtschaftet im Warenhandel mit Großbritannien ein Plus von stolzen 40 Milliarden Euro. Zudem ist das Land der zweitgrößte Investitionsstandort deutscher Konzerne – nach den USA, aber noch deutlich vor China. Stellt man in Rechnung, dass etwa Fabriken deutscher Autokonzerne auf den britischen Inseln ungemein eng in kontinentale Lieferketten eingebunden sind, ergibt sich das EU-Interesse an möglichst engen Wirtschaftsbindungen von selbst.

In der Tat bietet die EU-Kommission dem Vereinigten Königreich freien Handel ohne Zölle und Quoten an. Allerdings verlangt sie im Gegenzug eine weitreichende Übernahme von EU-Normen, etwa bei den Sozial-, Umwelt- und Klimastandards oder in puncto Staatshilfen. Genau dazu aber ist die britische Regierung, das hatte Premierminister Boris Johnson ebenfalls am vergangenen Montag bekräftigt, nicht bereit. Denn man trennt sich ja kaum von der EU und von ihrem Binnenmarkt, um deren Regeln durch die Hintertür wieder zu übernehmen. London will ein Freihandelsabkommen nach Art desjenigen, das die Union mit Kanada geschlossen hat – und Kanada hat sich bekanntlich auch nicht an EU-Regularien anpassen müssen.

EU-Verhandlungschef Michel Barnier beharrt trotz allem auf einer Anpassung – mit dem Hinweis, Großbritannien könne keinen freien Marktzugang erhalten, wenn es sich in Zukunft womöglich mit dem Unterbieten von EU-Standards Marktvorteile verschaffe. Johnson wiederum kontert, er fordere doch auch keine Anpassung der EU-Standards an britische Normen, nur weil etwa der britische Mindestlohn über demjenigen der meisten EU-Länder liege oder Frankreich und Deutschland zwei- bzw. dreimal so hohe Staatsbeihilfen zahlten wie das Vereinigte Königreich. Bleibt Brüssel hart, dann will London ein weniger umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU anstreben. Dafür hat Johnson den EU-Handel mit Australien im Blick; die Union hat derzeit nur lockere Vereinbarungen mit dem Land, strebt aber ein Freihandelsabkommen mit ihm an.

Für die EU nimmt der Versuch, der britischen Wirtschaft ihre Normensysteme aufzuzwingen, zur Zeit einen zentralen Stellenwert mit Blick auf die formellen Verhandlungen ein. Dabei nutzt die Kommission das EU-Parlament, um den Druck zu erhöhen. Das Parlament hat ebenfalls Forderungen an das Vereinigte Königreich aufgelistet, die zum Teil erheblich über diejenigen der Kommission hinausgehen und über die in dieser Woche abgestimmt werden soll. Darunter findet sich etwa das Verlangen, London solle auch in der Steuergesetzgebung EU-Normen einhalten, beispielsweise zur Mehrwertsteuer. Außerdem sollen sämtliche Produkt- und Verbraucherschutzstandards der Union »strikt« akzeptiert werden. Zugleich will das EU-Parlament London verpflichten, EU-Regeln zur Speicherung von Telekommunikationsdaten sowie zum Datenschutz allgemein penibel einzuhalten. Verhandlungsführer Barnier hat versprochen, der »Brexit«-Koordinierungsgruppe des Parlaments alle zwei Wochen Bericht zu erstatten. Deren Vorsitzender ist mit dem CDU-Abgeordneten und ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister, wie’s der Zufall so will, ein Deutscher. Da das EU-Parlament einem Abkommen mit Großbritannien zustimmen muss, kann man es gut als Prellbock für die Verhandlungen nutzen.

Ein Grundproblem bleibt: Die EU kann zwar weiter selbstherrlich die Peitsche schwingen. Sollte sie sich aber verzocken, dann reißt es so manchem mächtigen Konzern auf dem Kontinent ein empfindliches Loch in die Kasse. Hinzu kommt, dass EU-Außen- und Militärpolitiker energisch auf eine gedeihliche Verhandlungslösung dringen. Glänzend sind die Aussichten für die Hardliner in Brüssel nicht.