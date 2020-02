DLR/dpa »ach fliegen/ ach absturz/ mein letztes vergnügen«

Wenn die Sprache der Politik metaphorisch wird, fällt die nüchterne einer Dichterin auf: »wasser gurgeln blut und lehm«. Die Schweriner Autorin Jutta Schlott hat einen neuen Gedichtband veröffentlicht, »Tigrisbrücken«, und kommt in ihm ohne Genitivmetaphern, Neologismen und Wortwitze aus. Sie bedient sich der Alltagssprache und zwar derart lakonisch und kunstvoll, dass die legendäre Schärfe der antiken Lakonier in diesen Gedichten zum Gestaltungsmittel wird. Verse wie »ach fliegen / ach absturz / mein letztes vergnügen« sind dazu angetan, dem Lesenden in die Seele zu schneiden, nicht minder als jene, die das Heimweh aus Russland eingewanderter Deutscher beschreiben: »Was weinst du / die Kinder machen Abitur / Alle werden satt.«

Der Untertitel des Bandes behauptet, es handele sich um hier um »vermischte Gedichte«. Das ist das einzige, was man an diesem Buch nicht ernst nehmen muss. Schlott hat ihre Gedichte nicht vermischt. Sie hat sie nur nach Entstehungszeit chronologisch geordnet, was den Gewinn beim Lesen mehrt. Denn so lassen sich auch thematische Konstanten und formale Entwicklungen beobachten. Natur und Liebe und der ernüchternde Blick hinter die Fassaden sind der Autorin lebenslange Themen. Dabei vergrößert sich im Laufe der Jahre das Arsenal ihrer Kunstmittel. Schmerz, in früheren Gedichten noch ausgesprochen – »es vergeht kein stund in der nacht / ich hab mein traum geschlacht« –, steht in späteren eher zwischen den Zeilen.

Die Weltsicht ändert sich nicht grundsätzlich, sie bleibt lebensbejahend. Aber eine spöttische Melancholie nimmt zu. Auch der Assoziationsraum wird weiter. In das Gedicht »Resumeé« zum Beispiel sind Zitate eingewoben, die man auf den ersten Blick schon erkennt. Den Satz »Franz heißt die Kanaille«. Den Namen »Linkerhand«. Die Bezeichnung »Nacht der langen Messer«, die nicht nur an die Nazis, sondern auch an ein Stück Heiner Müllers erinnert. »Resumeé« ist dem Theaterregisseur Christoph Schroth gewidmet. Der Reichtum an Konnotationen zeigt sich in den beiden Schlussversen, von denen der letzte einsilbig ist: »Die schönen Tage sind nur ein Gleichnis / Ach« Und es zeigt sich auch erst auf den zweiten Blick, denn der eine Vers setzt sich aus zwei Zitaten zusammen. Schillers Klage »Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende« verbindet sich mit Goethes Einsicht »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis«. Auf Klage folgt Einsicht, auf ein Gedicht über Kunst und Künstler ein »Ach«.

Die Grafiken zu diesem Gedichtband stammen von Christine Stäps. Seine Komposition ähnelt übrigens antiker Praxis: Auf die Tragödie folgt das Satyrspiel. Wer beim letzten Gedicht des Bandes »Tigrisbrücken« nicht lächelt, dem ist nicht zu helfen.