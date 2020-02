Thüringer Testballon

Hannibal Hanschke/REUTERS Thomas Kemmerich am Mittwoch nach einem Statement in Erfurt

Der Druck auf Thomas Kemmerich (FDP), das erst am Mittwoch erlangte Amt des Thüringer Ministerpräsidenten wieder abzugeben, war am Donnerstag im Minutentakt gewachsen. »Der Rücktritt ist unumgänglich«, sagte der FDP-Politiker, der sich trotz des einstelligen Wahlergebnisses seiner Partei mit den Stimmen von AfD und CDU zum Landesvater hatte küren lassen, am Nachmittag in Erfurt. Seine Fraktion wollte sogleich einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen, um den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

Wenige Stunden zuvor hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einem Besuch in Südafrika aus zu Wort gemeldet und die Wahl als »unverzeihlich« bezeichnet. Das Ergebnis dieses Vorgangs müsse rückgängig gemacht werden, so Merkel. Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke vom völkisch-nationalistischen »Flügel« seiner Partei spottete via Twitter: »Die Bundeskanzlerin meldet sich aus Südafrika und redet wie zu Untertanen.«

Am Vorabend hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt, es sei jetzt auch an Kemmerich, »für sich die Entscheidung zu treffen, ob er ein Ministerpräsident von Höckes Gnaden bleiben will oder nicht«. Ihre Thüringer Parteifreunde hatte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch abend im ZDF-»Heute-Journal« gewarnt: »Wir haben eine ganz klare Beschlusslage, dass es Zusammenarbeit mit der AfD nicht geben wird.« Eine Unterstützung Kemmerichs sei ein Verstoß dagegen.

CSU-Chef Markus Söder, dessen Partei als die reaktionärere Unionsschwester gilt, sprach am Donnerstag angesichts der Wahl in Thüringen von einem »Missgeschick«, das eine »schnelle und eine konsequente Korrektur« erfordere.

Die Thüringer FDP hatte bei der Landtagswahl mit fünf Prozent der Stimmen nur knapp den Wiedereinzug geschafft. Nach Meinung des 87jährigen Ex-FDP-Politikers Gerhart Baum, der als Vertreter des alten Bürgerrechtsflügels seiner Partei gilt, hätte Kemmerich unter diesen Umständen gar nicht für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren dürfen. »Er hat sehenden Auges in Kauf genommen, von der AfD gewählt zu werden«, empörte sich Baum am Mittwoch im Gespräch mit der Zeit. Ausdrücklich widersprach der frühere Bundesinnenminister dem aktuellen FDP-Chef Christian Lindner und dessen Vize Wolfgang Kubicki, die von einem Sieg der »Mitte« gesprochen hatten, nachdem mit Kemmerichs Wahl eine zweite Amtszeit von Bodo Ramelow (Die Linke) als Ministerpräsident zunächst abgewendet schien. Baum warf in dem Interview die Frage auf, ob »Herr Lindner jetzt etwa die AfD in die Mitte aufgenommen« habe. »Er lässt auch nicht davon ab, links und rechts gleichzusetzen. Wir haben aber in Deutschland eine rechtsextreme Partei, die die Naziideologie wiederbelebt. Die Gefahr ist auf rechter Seite viel größer als auf linker Seite«, warnte Baum.

Kubicki, der Kemmerich zunächst zur Wahl gratuliert hatte, ruderte am Donnerstag zurück: »Die Erklärung der Minderheitskoalitionäre aus Linken, SPD und Grünen, Fundamentalopposition zu betreiben, schafft eine neue Lage«, sagte Kubicki der Deutschen Presseagentur. Es gebe offenbar keine Mehrheit im Landtag in Erfurt jenseits der AfD.

Bedauern dürfte Kemmerichs Rückzug aber auch der rechte CDU-Mann und frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der die Wahl als »Riesenerfolg« bezeichnet hatte. »Ich habe in Thüringen die Wende unterstützt. Hauptsache, die Sozialisten sind weg«, hatte Maaßen am Mittwoch abend dem Tagesspiegel gesagt.