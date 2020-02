Einigung bei Grundrente erzielt

Frank May/dpa Das Warten vieler auf die steuerfinanzierte Zusatzrente dürfte bald ein Ende haben

Die jeweils von SPD bzw. CDU geführten Bundesministerien für Arbeit und Gesundheit haben sich auf letzte Details zur geplanten Grundrente für Geringverdiener geeinigt. Dies hatten die Ressorts am Donnerstag abend nach jW-Redaktionsschluss bekanntgegeben. Die Vorlage soll am 12. Februar im Bundeskabinett beraten werden. Seitens der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wird die Grundrente nach wie vor als »falsches Projekt« politisch bekämpft. Die erzielte Einigung lasse wichtige Fragen wie die dauerhafte Finanzierung offen, sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter den Zeitungen der Madsack-Mediengruppe (Freitagausgaben).

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte dagegen, dass es zur Einigung kam. Allerdings sei es der CDU gelungen, den Kreis der Anspruchsberechtigten nochmals zu verkleinern, kritisierte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gegenüber der dpa am Donnerstag abend in Nürnberg. Statt 1,5 Millionen hätten nach Schätzungen wohl nur 1,3 Millionen Menschen Anspruch auf die Grundrente. Zudem gebe es noch eine ganze Reihe praktischer Fragen zu beantworten, darunter auch die eines automatisierten Datenabgleichs zwischen Finanzämtern und der Rentenversicherung. Die Grundrente soll aus Steuermitteln bezahlt werden. Die SPD will die Leistung zumindest teilweise durch die geplante Finanztransaktionssteuer finanzieren.

Dem Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach sollen Geringverdiener ab 2021 nach 33 Jahren an Grundrentenzeiten einen Zuschlag auf die Rente bekommen, der nach 35 Jahren die volle Höhe erreicht. Grundrentenzeiten sind Zeiten, in denen Pflichtbeiträge gezahlt wurden. Einkommen in Höhe von mehr als 1.250 Euro bei Alleinstehenden oder 1.950 Euro bei Paaren sollen zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet werden. Bei mehr als 1.600 Euro beziehungsweise 2.300 Euro wird es den Plänen zufolge vollständig angerechnet. Mögliche Kapitalerträge sollen umfassend berücksichtigt werden. Sie sollen der Rentenversicherung vollständig mitgeteilt werden müssen, die sie überprüfen kann. (AFP/dpa/jW)