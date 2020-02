Gedenken an Hatun Sürücü

Florian Boillot

Aktivistinnen der Frauenrechtsorganisation »Terre des Femmes« haben am Freitag in Berlin der vor 15 Jahren ermordeten Hatun Sürücü gedacht. Die 1982 geborene Deutsche kurdisch-türkischer Herkunft war im Alter von 23 Jahren von einem ihrer Brüder im Namen der »Familienehre« erschossen worden. Sie war aus einer Zwangsehe ausgebrochen und mit ihrem kleinen Sohn nach Berlin zurückgekehrt, wo sie vor der arrangierten Heirat in der Türkei aufgewachsen war. Die Aktivistinnen forderten am Freitag effektiveren Schutz vor Gewalt für junge Frauen in ähnlichen Situationen. (jW)