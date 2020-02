Leichte Stabilisierung bei Coronainfektionen

Xiong Qi/XinHua/dpa Oberste Priorität Infektionsschutz: Medizinisches Personal empfängt mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Wuhan (5.2.2020)

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in einer »entscheidenden Phase«. In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump gab sich Xi am Freitag zuversichtlich, dass China die Epidemie in den Griff bekomme. Das ganze Land sei mobilisiert und habe sehr strenge Maßnahmen zur Vorbeugung ergriffen. »Wir sind vollauf zuversichtlich und in der Lage, die Epidemie zu besiegen.« Er übte Kritik an dem Einreiseverbot der USA für Chinesen und Ausländer, die in China waren – mit Ausnahme von Angehörigen von US-Bürgern.

Nach dem Tod des chinesischen Augenarztes Li Wenliang am Donnerstag abend hat die staatliche Aufsichtskommission ein Ermittlungsteam nach Wuhan entsandt, »um die Fragen des Volkes« zu den Vorfällen zu beantworten. Li hatte am 30. Dezember in einer Chatgruppe unter Hinweis auf mysteriöse Virusfälle vor einer Wiederkehr des SARS-Virus gewarnt, der vor 17 Jahren zu der Pandemie mit 8.000 Infizierten und 774 Toten geführt hatte. Er war zunächst von der Polizei aufgefordert worden, unbestätigte Vermutungen zu unterlassen. Später erwies sich der Erreger als Coronavirus. Auch Li infizierte sich bei einer Patientin. Alle Bemühungen, ihn zu retten, seien vergeblich gewesen, berichtete das zentrale Hospital von Wuhan.

Unterdessen scheint sich der tägliche Anstieg der neu bestätigten Infektionen in China leicht stabilisiert zu haben. Die Zahl der Ansteckungen legte bis Freitag erneut um 3.143 zu. Damit sind 31.161 Virusfälle bestätigt, wie die Gesundheitskommission in Beijing berichtete. Es war der zweite Tag in Folge, an dem nicht mehr neue Ansteckungen als am Vortag gemeldet wurden. Jedoch starben erneut 73 Patienten – so viele wie am Vortag. Damit sind in China 636 Todesfälle zu beklagen. Der Verlauf der Epidemie ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schwer vorherzusagen. Außerhalb der besonders betroffenen Gebiete in Zentralchina scheine die Lage in dem Land im Moment relativ stabil zu sein, sagte WHO-Experte Michael Ryan am Freitag in Genf. (dpa/jW)