Nicht blinzeln

Köln. Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das Viertelfinale in der Champions League weiter fest im Blick. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann gegen Titelverteidiger Vardar Skopje mit 34:23 (18:14) und bleibt mit 18 Punkten Tabellenführer in der Gruppe B. Als Gruppensieger würde der THW das Achtelfinale überspringen und sich damit einen Schritt auf dem langen Weg zum Final Four in Köln (30./31. Mai) ersparen. Noch stehen aber drei Gruppenspiele aus. Die Zuschauer in Kiel sahen gegen die Nordmazedonier von Beginn an einen überlegenen Auftritt der Gastgeber. Vor allem im Angriff zeigte der THW eine solide Leistung, lediglich einige Unaufmerksamkeiten in der Abwehr erlaubten es Skopje lange Zeit, im Spiel zu bleiben. (sid/jW)