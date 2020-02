Hinterm Säuseln der Spott

Ashley Osborn »Release the fear/ Release the shame«: Hat sie gemacht

Claudine Longet ist eine tragische Figur. Die Sängerin, die an der Seite von Peter Sellers einen Auftritt in der legendären Blake-Edwards-Komödie »Der Partyschreck« (1968) hatte, wurde Mitte der 60er Jahre als französische Antwort auf die Bossanova-Queen Astrud Gilberto (»The Girl from Ipanema«) vermarktet, sie besäuselte mehrere halbwegs erfolgreiche Platten mit Easy-Listening-Standards und Beatles-Covern. Das Säuseln beherrschte sie jedenfalls wie kaum eine andere, sogar noch besser als Gilberto selbst; dazu legten die Produzenten ihr stets einen breit orchestrierten Klangteppich aus.

Jetzt der Übergang: Den orchestralen Teppich hat Isobel Campbell nicht, aber säuseln kann sie mindestens ebenso gut. Das konnte sie schon damals, um die Jahrtausendwende, als sie noch die renitente Göre bei Belle and Sebastian war, bevor die verstärkt in Richtung Sixties-Retro-Glückseligkeit abtauchten. Danach machte sie Twee Pop im Bandformat als The Gentle Waves und zog dann den armen Mark Lanegan heran, um mit ihm die Neuauflage von Nancy & Lee, also Sinatra und Hazlewood zu geben, allerdings mit vertauschten Rollen: sie die Arrangeurin, Komponistin, die mit dem kühlen Gesäusel und der überlegenen Musikalität, er vorn die sexy Staffage mit der Reibeisenstimme. Auf ihren Soloplatten machte die Schottin Ausflüge in den Dark Folk – langsame, fast beatlose Platten aus den schottischen Highlands.

Jetzt, durch seltsame Umstände (irgend jemand muss an der Uhr gedreht haben) bereits in der Spätphase ihrer Karriere angekommen, bindet sie die verschiedenen Stränge zusammen. Die neue Platte heißt »There is no Other« und klingt um einiges luftiger, zugänglicher als ihre vorherigen Soloplatten. Hie und da gibt es sogar etwas Suicide-Elektronik (»Runnin’ Down a Dream«), Tanzfläche und Pop, und das Gesäusel beherrscht sie natürlich auch immer noch wie im Schlaf.

Dabei lauert hinter dem Säuseln stets etwas Spott, mitunter Verzweiflung. Nennen wir es Misanthropie touchierenden Zynismus. Das Verregnete ihrer Heimat hat sie inzwischen in eine leichte Schönwetterdepression verschoben, Betonung auf schönes Wetter – nicht ohne Grund wohnt sie seit zehn Jahren in Los Angeles. Mittlerweile ist Campbell 43, sie hat sich viel Zeit genommen oder viel Zeit gebraucht, um das Album fertigzustellen: vier Jahre, so die offizielle Angabe.

»Ant Life«, die erste Single, brachte im Grunde schon alles auf den Punkt. Zivilisationskritik hätte man das früher genannt. So eine Müdigkeit wegen all der Menschen, das transportiert dieser Song. Einfache Melodiestruktur, schön repetitiv, darüber Gesäusel, mit dem Campbell einen Punkt trifft, den nur verdammt gute Popsongs treffen können. »Release the clutch / Let time unwind«, »Release the fear / Release the shame«. Hat sie gemacht.

»There is no Other« profitiert ein wenig von der Jahreszeit und holt noch einmal all jene Indiehörer ab, die es nach 2010 und dem Untergang der letzten »The«-Bands aufgegeben haben; ob es zu mehr als Insider-Fame reicht, ist zu bezweifeln. Aber ihre Rechtschaffenheit wird Isobel Campbell schon schützen.

Ihren Lebensgefährten wird sie jedenfalls nicht erschießen, soviel ist mal anzunehmen. Von Claudine Longet lässt sich das nicht behaupten. Obgleich sie trotz erdrückender Beweislast freigesprochen wurde, damals im Jahr 1976, nachdem sie ihren Freund, der gerade aus der Dusche gekommen war, erschossen hatte.