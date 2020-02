»Geheimdienste sind keine Sozialverbände«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Landesinnenministerium in NRW wünscht sich linke Aussagewillige und Aussteiger

In Nordrhein-Westfalen existiert das Aussteigerprogramm »Left«, das sich an sogenannte Linksextremisten richtet. Was hat es damit auf sich?

Angaben des Landesinnenministeriums zufolge richtet sich das Programm an Personengruppen, die das Ministerium als »Linksextremisten« klassifiziert. Also an Antifa-Aktivisten oder Autonome, aber auch an Anhänger migrantischer Organisationen und Parteien wie beispielsweise der kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Und was hat das Ministerium potentiell Ausstiegswilligen zu bieten?

Personen, die sich an das Programm wenden und deren »Ausstiegswille« von den Mitarbeitern als glaubwürdig erachtet wird, soll nach dem Motto »Hilfe zur Selbsthilfe« bei der »Stabilisierung der persönlichen Lebensverhältnisse« geholfen werden. So steht das auf der Internetseite des Ministeriums.

Das bedeutet, Personen, die sich eigenem Bekunden nach in der linken Szene engagiert haben, rufen die »Left«-Hotline an und bekommen dann einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung?

Dass das so einfach funktioniert, ist kaum realistisch. Zwar wird genau damit geworben, dass das Programm »Hilfestellung im Alltag wie z. B. Unterstützung bei der Wohnungssuche, Arbeitsplatzsuche oder eine Sucht- oder Schuldnerberatung« leiste. Dass dort jeder, der salopp gesagt, mal einen Antifaaufkleber geklebt hat, ein Rundumversorgungspaket erhält, ist absurd. Zuallererst steht der Verrat. Zur Wahrheit gehört schließlich auch, dass der »Verfassungsschutz« in das Ausstiegsprogramm involviert ist. Es geht da ja keineswegs um eine karikative Aktion der Behörden, sondern darum, bestehende Strukturen und Aktivisten auszuspionieren. Im übrigen braucht niemand eine »Ausstiegshilfe«, der sein Engagement in der linken Szene einstellen will.

Trotzdem sollen sich bisher über 30 »Ausstiegswillige« bei der Hotline des Programms gemeldet haben …

Diese Angabe halte ich für äußerst fragwürdig. Behauptet werden kann viel. Bisher ist noch von keiner einzigen linken Organisation in NRW der Fall eines »Aussteigers« bekannt geworden. Sollten sich tatsächlich so viele Personen an die Hotline gewandt haben, dürfte es sich bei diesen keineswegs um langjährige linke Aktivistinnen und Aktivisten handeln. Bei der Hotline rufen vielleicht Blender an, die sich persönliche oder finanzielle Vorteile erhoffen.

Inwiefern?

Eine wie auch immer geartete Kooperation mit dem »Verfassungsschutz« ist immer gefährlich und hat sich für Betroffene noch nie rentiert. Geheimdienste sind weder verlässliche Partner, noch Sozialverbände. Sie haben eigene Interessen, der Rest ist für sie Makulatur. Bemerkenswert ist übrigens, dass das »Ausstiegsprogramm« mit Hilfe von Burschenschaftlern erstellt wurde. Das Ministerium paktiert also mit Rechten, um gegen Linke vorzugehen.

Ein wesentliches Element der Ausstiegsarbeit sei »die Aufarbeitung der extremistischen Vergangenheit und Ideologie«. In persönlichen Gesprächen würden »Einstiegsprozesse beleuchtet und undemokratische Denkmuster hinterfragt«, heißt es seitens des NRW-Innenministeriums. Handelt es sich bei »Left« nicht eher um eine soziologische Studie?

Nein, das ist verharmlosend. Dem Ministerium geht es darum, so viele Erkenntnisse wie möglich über Strukturen und Personen zu gewinnen. Potentiell Ausstiegswillige treffen bei dem Programm auf Mitarbeiter, die »über berufliche Vorerfahrungen und Kenntnisse aus den Bereichen Polizei, Verfassungsschutz, Justiz, Islam- und Politikwissenschaft sowie Psychologie, Pädagogik und Soziale Arbeit« verfügen sollen. Dies schaffe »eine Grundlage für passgenaue Methoden der Deradikalisierung und der sozialen Stabilisierung«, so das Ministerium. Damit wird so getan, als befände sich ein jeder Linker in schwierigen Lebensumständen. Das zeigt, dass Ministerium und »Verfassungsschutz« intellektuell kaum in der Lage sind, Linke zu verstehen.