Reiseleiterin der Wirtschaft

Als Angela Merkel am Mittwoch in die südafrikanische Hauptstadt Pretoria aufbrach, freute sich der Gastgeber vor allem auf die Delegation, die die Bundeskanzlerin im Schlepptau hatte. Präsident Cyril Ramaphosa, der Merkel am gestrigen Donnerstag empfing, wirbt seit seinem Amtsantritt im Februar 2018 unermüdlich um Kapitalgeber und Firmen aus dem Ausland. Die Gespräche mit der deutschen Kanzlerin hätten sich vorrangig um die Wirtschaft und um Investitionen gedreht, berichtete Südafrikas Staatschef dann auch auf der Pressekonferenz am Präsidentensitz, ehe er gemeinsam mit Merkel zu einem Besuch beim Automobilhersteller BMW aufbrach, der bei Pretoria ein Werk betreibt.

Südafrika ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik auf dem afrikanischen Kontinent, rund 600 deutsche Firmen sind dort vertreten – und um deren Interessen geht es beim Besuch der Kanzlerin auch vorrangig. Auf Merkels Tagesplan stand die Teilnahme an einem »Business Roundtable« mit Unternehmensvertretern aus beiden Ländern, der abendliche Netzwerkempfang wurde in Kooperation mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika organisiert.

Die deutsche Regierungschefin setzt damit die neue Leitlinie ihrer Außenpolitik um, in der Entwicklungszusammenarbeit zu Wirtschaftsförderung umgedeutet wird. Wie tagesschau.de bereits am Mittwoch vorab berichtete, wollte Merkel in Pretoria unter anderem für den Einsatz erneuerbarer Energieträger und für deutsche Filtertechnik für Kohlekraftwerke werben. Südafrika produziert bis zu 90 Prozent seines Stroms aus Steinkohle, mit schweren Umwelt- und Gesundheitsfolgen für die in der Nähe der Kraftwerke lebende Bevölkerung. »Wir können auch technisch einiges beitragen, um in einer Übergangsphase die dreckigen Kraftwerke dort einfach sauberer zu machen«, zitiert tagesschau.de dazu scheinbar folgerichtig den SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Rabanus.

Was der Leser nicht erfährt: Die besonders dreckigen Kraftwerke Medupi und Kusile wurden 2007 mit maßgeblicher Hilfe der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie Exportgarantien der Bundesregierung für die deutsche Tochterfirma des Technologiekonzerns Hitachi auf den Weg gebracht. Hitachi, das die Boiler baute, gründete wiederum eine südafrikanische Tochter, an der sich die Investmentgesellschaft des in Südafrika regierenden African National Congress (ANC) eine Beteiligung sicherte. Ramaphosas Partei verdiente also an der Auftragsvergabe der von ihr gestellten Regierung.

Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Kraftwerke tragen derzeit neben weiterer Korruption und Misswirtschaft zudem dazu bei, dass Südafrikas staatseigener Energiekonzern Eskom die Versorgung nicht mehr gewährleisten kann und zu phasenweisen Stromabschaltungen gezwungen ist – was wiederum die Industrie schwächt und Investoren abschreckt. Merkel reist derweil am heutigen Freitag nach Angola weiter, wo es laut Ankündigung von Regierungssprecher Steffen Seibert um »die Unterstützung für den Reformkurs der Regierung, insbesondere den Kampf gegen Korruption« gehen soll.