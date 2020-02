Gegen Finanzaristokratie

Daniel Cole/AP/dpa Demonstranten während der Proteste am gestrigen Donnerstag in Marseille

Zehntausende sind am gestrigen Donnerstag erneut gegen die von der französischen Regierung geplante »Rentenreform« auf die Straße gegangen. Der Protest richtet sich allerdings längst nicht mehr nur gegen das wichtigste Projekt des Staatschefs Emmanuel Macron, sondern gegen das gesamte von ihm vertretene neoliberale Gesellschaftsmodell. Gewerkschaften wie die linke CGT und die Force Ouvrière (FO), die seit zweieinhalb Monaten Streiks und Massenkundgebungen in den großen Städten des Landes organisieren, kritisierten die inzwischen von Macrons Premierminister Édouard Philippe einberufene »Konferenz der Finanziers«. Dem neu geschaffenen Gremium, in dem Vertreter der Regierung, der Unternehmerseite und der Gewerkschaften einen »Rentenkompromiss« und einen Finanzplan für die hoch verschuldete Rentenkasse ausarbeiten sollen, will der Präsident lediglich bis Anfang April Zeit geben. Für die CGT ein Grund, der Runde fernzubleiben.

CGT-Generalsekretär Philippe Martinez und sein FO-Kollege Yves Veyrier sind nach wie vor davon überzeugt, dass Macron auch die »Konferenz der Finanziers« lediglich als lästige Quasselbude und weitgehend wertloses Zugeständnis an eine zunehmend kritische Öffentlichkeit duldet. Während rund zwei Drittel der Bevölkerung den gewerkschaftlich organisierten Protest unterstützen, baut der Staatschef darauf, dass die »Reform« mit seiner absoluten Parlamentsmehrheit möglichst noch vor der Sommerpause durchgewunken wird. Eine dann auf Jahrzehnte hin festgeschriebene Neuausrichtung des Rentensystems würde – im Zusammenspiel mit dem bereits 2017 unternehmerfreundlich veränderten Arbeitsgesetz und dem im vergangenen Jahr im Sinne der Bosse restaurierten Gesetz zur Arbeitslosenversicherung – Macrons Modell einer »modernen französischen Gesellschaft« vollenden.

Der französische Staatsrat hatte der »Reform« der Regierung in der vergangenen Woche allerdings »Schludrigkeit« sowie »lückenhafte« Angaben zur Umsetzung und Finanzierung bescheinigt. Auf das »beschämende« Urteil des bis zu 230 Mitglieder starken Kontrollgremiums wiesen die Gewerkschaften in einer am gestrigen Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung hin und betonten, es bedeute eine scharfe Missbilligung der Regierungsstrategie. »Die Reform ist in der Tat ungerecht und gefährlich. Die Kritik bestätigt unsere Analyse einer ›Reform‹, die alle Regeln und Gesetzmäßigkeiten grundsätzlich missachtet.«

In Paris und anderen Großtädten des Landes protestierten die Menschen auch gegen die »von oben verordnete Polizeigewalt«, durch die in den vergangenen Wochen zahlreiche Demonstranten schwer verletzt worden waren. In seinem neuen Buch »Der Klassenkampf im Frankreich des 21. Jahrhunderts« schreibt der Pariser Geograph und Historiker Emmanuel Todd: »Wir müssen wissen, ob die Ausübung von Gewalt von der gegenwärtigen Staatsmacht gefördert wurde.« Im Schlusskapitel seines Essays erwägt Todd, sich auf Karl Marx’ Schrift »Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850« stützend, eine von der gesamten Gesellschaft getragene Revolution der »Kleinbürger, der versprengten zentralen Mehrheit, des Proletariats und der Einwandererkinder«. Der Aufstand heute müsse sich – so wie 1789 gegen den Adel – gegen die Finanzaristokratie richten. Für den Historiker, der seine Analysen vor allem aus anthroposophischem Blickwinkel heraus formuliert, ist die Machtübernahme durch neoliberale Politiker wie Macron sowie deren Hintermänner signifikant für das »Ende der repräsentativen Demokratie«.

Gegenüber junge Welt betonte der Pariser CGT-Sekretär Karl Ghazi die mögliche Eroberung der Macht durch den faschistischen Rassemblement National (RN). Macron tue im Moment alles, um die nächste Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2022 auf einen Zweikampf zwischen sich und der RN-Chefin Marine Le Pen zuzuspitzen. Ghazi: »Die Formel ›ich oder Le Pen‹ wird nicht aufgehen. Es ist eher wahrscheinlich, dass Macron bei einer dann sehr geringen Wahlbeteiligung der Linken und einer hohen Mobilisierung der faschistischen Rechten das Nachsehen haben und einen hohen Preis für seine gegenwärtige Politik bezahlen wird.«