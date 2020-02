Post rudert zurück

Leon Kuegeler/REUTERS Auf der Suche nach Renditemöglichkeiten: Als nächstes sollen die Montagszustellungen eingestellt werden

Seit der Privatisierung vor 25 Jahren folgt bei den Dienstleistungen der Deutschen Post AG Preiserhöhung auf Preiserhöhung – bei abnehmender Qualität und steigenden Renditen. Das frühere Staatsmonopol kann auf Grund seiner weiterhin marktbeherrschenden Stellung nach Lust und Laune an der Preisschraube drehen. Doch mit der letzten Erhöhung der Paketpreise kommt die Post offenbar nicht durch. »Ab dem 1. Mai 2020 gelten dann wieder die Filial- und Onlinepreise für Privatkunden, wie sie bis zum 31. Dezember 2019 Bestand hatten«, heißt es in einer Mitteilung des Bonner Konzerns vom Mittwoch.

Erhöht wurden die Preise erst zum Jahreswechsel, und zwar um durchschnittlich drei Prozent. Seither kostet etwa ein bis zu zwei Kilogramm schweres Paket zum Versand im Inland 4,79 Euro, statt wie zuvor 4,50 Euro. Der Preis für ein zehn Kilogramm schweres Paket ist um einen Euro auf 10,49 Euro gestiegen. Mit der Rücknahme dieser Erhöhungen will die Konzernführung Ärger mit der zuständigen Regulierungsbehörde, der Bundesnetzagentur, vermeiden. Diese teilte nämlich Ende Januar mit, sie habe »ein Verfahren der nachträglichen Entgeltüberprüfung gegen die Deutsche Post AG« eingeleitet. Die Post darf die Preise nur in dem Maße erhöhen, wie sie es auch unter Bedingungen eines funktionierenden Wettbewerbs tun könnte.

Marktbeherrschende Stellung

Diese Art der Monopolkontrolle ist ein künstliches und nur sehr begrenzt funktionierendes Konstrukt. Netzbetriebe wie Bahn, Energieversorger, Telekommunikationsanbieter oder eben die Post sind natürliche Monopole, die nicht umsonst in aller Regel als öffentliche Versorgungsunternehmen gegründet wurden. Der Aufbau flächendeckender alternativer Netze durch vermeintliche Wettbewerber ist nicht nur vollkommen ineffizient, sondern schlicht unfinanzierbar. Die Privatisierung solcher Netzbetriebe führt daher regelmäßig zur Entstehung privater Monopole oder Oligopole, deren Eigentümer auf Kosten von Beschäftigten und Kunden satte Extrarenditen einstreichen können. Im Paketversand hat die Deutsche Post/DHL heute einen Marktanteil von rund 70 Prozent und damit eine marktbeherrschende Stellung. Beim Briefversand sind es sogar 84 Prozent. Doch während die Menge der versandten Briefe im Zeitalter von E-Mails rückläufig ist, steigt das Paketvolumen durch den Onlinehandel deutlich an. Von 2016 bis 2018 ist die Zahl der durch die Deutsche Post/DHL versendeten Pakete um drei Millionen auf 1,5 Milliarden gestiegen.

Nach satten Preissteigerungen in der jüngeren Vergangenheit beim Briefversand und der Zustellung von Zeitungen, sich von Jahr zu Jahr verdoppelnder Beschwerdezahlen wegen abnehmender Qualität der Dienstleistungen und einem immer dünner werdenden Filial- und Briefkastennetz sind die Konzernlenker mit der letzten Preiserhöhung nun zu weit gegangen. »Es gibt deutliche Hinweise, dass die Post einseitig zu Lasten von Privatkunden ungerechtfertigte Erhöhungen der Paketpreise vorgenommen hat«, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, Ende Januar.

Man habe der Post die Bedenken im Vorfeld der Preiserhöhung zum Jahreswechsel verdeutlicht, hieß es bei der Netzagentur weiter. Diese Bedenken hätten nicht ausgeräumt werden können, trotzdem seien die Preise erhöht worden. Anders als beim Porto für Briefe müssen Preiserhöhungen bei Paketen nicht vorab genehmigt werden. Homann: »Nun werden wir in einem offiziellen Verfahren untersuchen, ob die Post ihre Paketpreise missbräuchlich erhöht hat.« Missbräuchlich bedeutet bei dieser Form der Kontrolle eines simulierten Wettbewerbs, dass Preissteigerungen nicht durch reale Kostensteigerungen gerechtfertigt werden können. Die Bundesnetzagentur könne »im Moment nicht erkennen, dass die von der Post zur Begründung angeführten gestiegenen Personal- und Transportkosten die Preisanpassung rechtfertigen würde«. Auch das Argument, die Post habe »umfangreiche Investitionen in Qualitäts- und Serviceverbesserungen« gegeben, vermochte die Regulierungsbehörde nicht zu überzeugen.

Der nächste Coup

Erst nachdem das Verfahren offiziell eingeleitet wurde, lenkte die Konzernführung am Mittwoch ein. Dies sei geschehen, um »eine langwierige rechtliche Auseinandersetzung mit der Bundesnetzagentur zu vermeiden und rasch Klarheit für die Kunden über die Päckchen- und Paketentgelte zu schaffen«. Nennenswerte Erfolgsaussichten hätte die Post in dem Verfahren nicht gehabt, dafür aber viel negative Presse in Zeiten, in denen schließlich der nächste Coup im Interesse der Aktionäre gelingen soll: die komplette Einstellung von Postzustellungen an Montagen. Eine entsprechende Initiative zur Änderung des Postgesetzes hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schon im vergangenen Jahr angekündigt. Die Bundesnetzagentur hat bereits angedeutet, keinen Widerstand gegen diese Maßnahme leisten zu wollen.