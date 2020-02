Rücktritt und Vertrauensfrage

odo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Angeblich von AfD-Zustimmung überrumpelt: Thomas Kemmerich (FDP) am Donnerstag in der Erfurter Staatskanzlei

Während der neue Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt hat, stellt sein Parteichef Christian Lindner die Vertrauensfrage. Hintergrund ist die bundesweite Kritik an Kemmerichs Wahl mit Stimmen von AfD und CDU, die Lindner nach einem Medienbericht vorab gebilligt haben soll. Kemmerich, der die Wahl zunächst angenommen hatte, sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz von einem »perfiden Trick«, mit dem die AfD versucht habe, die Demokratie zu beschädigen. »Demokraten brauchen demokratische Mehrheiten. Die sich offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen«, sagte Kemmerich, den AfD- und CDU-Abgeordnete trotz des einstelligen FDP-Ergebnisses bei der Landtagswahl zum Ministerpräsidenten gekürt hatten, um eine zweite Amtszeit von Bodo Ramelow (Die Linke) zu verhindern. Die FDP-Fraktion werde die Auflösung des Landtags beantragen, um eine Neuwahl herbeizuführen, so Kemmerich.

Das Onlineportal Business Insider berichtete am Donnerstag, FDP-Chef Lindner habe am Montag abend mit Kemmerich telefoniert und dabei die Möglichkeit erörtert, dass dieser im dritten Wahlgang mit AfD-Stimmen gewählt werden könnte. Dafür habe Lindner nach übereinstimmenden Aussagen aus dem engen Führungskreis der FDP grünes Licht gegeben. Lindner verbreitete zunächst via Twitter ein Dementi des offiziellen FDP-Accounts weiter, in dem es hieß, er habe zu keinem Zeitpunkt »eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD gebilligt«. Am Nachmittag kündigte Lindner nach Krisengesprächen in Erfurt an, die Vertrauensfrage in der Parteiführung zu stellen, da er sich »der Legitimation unseres Führungsgremiums versichern« wolle. Dazu solle an diesem Freitag der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Thüringens abgewählter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) steht bei einer Neuwahl wieder als Kandidat für eine »rot-rot-grüne« Regierung zur Verfügung – dies erklärte der Vizelandeschef der Linken, Steffen Dittes, am Donnerstag in Erfurt vor Journalisten. (dpa/jW)