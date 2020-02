Arabischer Winter

Uncredited/Moroccan Royal Palace/AP/dpa Noam Chomsky riet ihm jüngst zum Rücktritt: Marokkos König Mohammed VI. nebst Kronprinz (l.) und Bruder (r.) bei einer Ansprache 2017

Marokko geht weiterhin hart gegen Menschen vor, die ihre Meinung frei äußern. Der 33 Jahre alte Journalist Omar Radi muss Anfang März vor dem Kadi erscheinen. Er hatte sich im April 2019 auf Twitter kritisch über den Richter geäußert, der durch harte Urteile gegen Aktivisten der »Hirak«-Bewegung im marokkanischen Rif aufgefallen war. »Kein Vergessen oder Vergeben für diese würdelosen Beamten«, hatte Radi geschrieben.

Unmittelbar nach dem Tweet war er vorgeladen worden, die Polizei ließ ihn aber wieder laufen. Ende Dezember wurde er dann erneut verhaftet und kam erst ein paar Tage später wieder frei. König Mohammed VI. soll wenig begeistert von der Verhaftung gewesen sein, weil sie dem Image des Landes schade, berichtete die marokkanische Nachrichtenseite Bladna.nl, die aus den Niederlanden betrieben wird. Radi kann sich auf eine große Solidaritätsbewegung stützen, die sich nach seiner Verhaftung im Dezember gebildet hat und die Sit-ins vor dem Parlament und dem Gericht organisiert.

Rapper verfolgt

Der Journalist ist nicht der einzige, der Ärger mit der Justiz hat, weil er für die Ethnie der Amazigh (auf deutsch auch Berber genannt) das Wort ergreift. Der arbeitslose Lehrer Abdelali Bahmad wurde unlängst zu zwei Jahren Haft wegen Verunglimpfung von Staatssymbolen verurteilt, wie AFP am 10. Januar meldete. Der 35jährige hatte auf Facebook gewitzelt, er könne sich nicht einmal Streichhölzer leisten, um die marokkanische Fahne zu verbrennen. Damit nahm er Bezug auf eine Demonstration im Oktober in Paris, auf der die Teilnehmer eine marokkanische Flagge mit Füßen traten und dann anzündeten. Die Demo erinnerte an den dritten Todestag des Fischers Mouhcine Fikri, der in einem Müllwagen zerquetscht wurde, als er versuchte, seine von den Behörden konfiszierten Waren zu retten.

Fikris Tod war der Auftakt der »Hirak«-Bewegung, die sich für mehr Autonomie für die Amazigh einsetzt. Zur Kundgebung in der französischen Hauptstadt waren auch Aktivisten aus Deutschland, Belgien, Spanien und den Niederlanden angereist, berichtete die arabischsprachige Onlinezeitung Akhbaruna. Der Führer der »Hirak Rif«, Nasser Zefzafi, hatte aus dem Gefängnis zu der Demonstration aufgerufen. Zefzafi sitzt momentan in Fes eine 20jährige Haftstrafe ab.

Am 15. Januar wurde der Rapper Gnawi alias Mohammed Mounir in letzter Instanz zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Offiziell ging es um ein Musikvideo, in dem er Ende Oktober massiv die Polizei angriff, wie der britische Guardian am 25. November berichtete. Seine Verhaftung erfolgte allerdings erst, nachdem ein weiteres Video von ihm auf YouTube erschien mit dem Titel »Es lebe das Volk«.

»Ich bin der Rifi, der von einem schönen Rif träumt«, rappt Gnawi in dem Song, den das niederländische »Amazigh Informatie Centrum« auf Facebook geteilt und niederländisch untertitelt hat. Sie »legten unsere Träume in Handschellen, damit wir ihre Sklaven bleiben«, prangert der Rapper Unterdrückung und soziale Lage im Rif an. Die Amazigh seien Gäste im eigenen Haus. »Derjenige, der uns beschützen muss, ist unser Räuber, versteht es, ohne dass ich ihn nennen muss.«

Gemeint ist zweifellos Mohammed VI. Zwei Tage nach dem Hochladen auf Youtube wurde Gnawi verhaftet. Der Song verbreitete sich trotzdem rasend schnell, über 20 Millionen Klicks zeugten davon. Inzwischen wurde er offenbar von der Videoplattform gelöscht, angeblich wegen einer Verletzung des Urheberrechts.

Boykott als Gegenwehr

Für die Journalistin Samira Jadir waren die vielen »Follower« ein Grund für die Verhaftung. »Du kannst schon einiges in Marokko sagen, aber sobald die Autoritäten sehen, dass viele dir folgen, bist du in ihren Augen eine Gefahr für das Zusammenleben«, zitierte der niederländische Senderverbund NOS am 3. November auf seiner Onlineseite seine Korrespondentin Jadir.

Den König zu kritisieren ist ohnehin ein Tabubruch, erst recht in der harschen Art, die Gangsterrappern eigen ist. Gnawi würde vermutlich auch in einigen anderen Ländern auf dem Index landen, zumal er in einer Zeile antisemitische Ressentiments bedient. Ob er sich aber auch im Gefängnis wiederfinden würde, steht auf einem anderen Blatt.

Die marokkanische Zeitschrift Tel Quel zeigte im Januar auf dem Titelblatt eine Gruppe Menschen mit zugeklebtem Mund und fragte auf französisch: »Soziale Medien: Zum Schweigen verurteilt?« Nach dem sogenannten Arabischen Frühling habe es eine gewisse Demokratisierung des Wortes gegeben, kommentierte die Chefredaktion. »Die Marokkaner hatten die Illusion, der Staat schließe die Augen vor dem, was sich in der virtuellen Wirklichkeit abspielte.« Das sei heute nicht mehr so.

»Es gibt nichts anderes als Gott, das Vaterland und den König. Für den, der glaubt, die Institutionen beleidigen zu können, ist kein Platz in diesem Land«, zitiert die Volkskrant Landwirtschaftsminister Aziz Akhannouch, selbst Amazigh und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Akwa Group, die im Öl- und Gassektor viel Geld verdient. Nach einem Aufruf in den »sozialen Medien« boykottieren viele Marokkaner laut Volkskrant mittlerweile seine Tankstellen.