Nachschlag: Stabilitätsanker CDU

Christoph Soeder/dpa Was ist radikal an der Linkspartei? CDU-Bundestagsmitglied Tankred Schipanski weiß es (Berlin, 12.9.2019)

Große Überraschung in Thüringen. Der FDP-Kandidat wird Ministerpräsident. Zuvor hatte es aber am Mittwoch morgen im Deutschlandfunk noch ein Gespräch mit Tankred Schipanski, Mitglied der CDU-Landesgruppe Thüringen im Bundestag, gegeben, u. a. zu Bodo Ramelow und der Partei Die Linke. Sandra Schulz konstatiert zunächst, dass das ostdeutsche Bundesland vor »politisch instabilen Verhältnissen« stehe. Und die Union habe sich da nicht als »Stabilitätsanker« empfohlen. Schipanski kontert, die CDU sei »immer ein Stabilitätsanker, ob in Opposition oder in Regierungskoalition«. Warum Schipanski die AfD und Die Linke in einem Atemzug nenne, beide als extrem bezeichne, fragt Schulz. Ist die in Thüringen regierende Linkspartei radikal? Ramelows Linke nicht, so Schipanski, aber der Rest. Schulz lässt nicht locker. Was an der Linkspartei ist radikal? Schipanski stottert: »Schauen Sie sich das Programm der Linken an, und dann sehen Sie, was daran radikal ist.« Der Hörer hat keine weiteren Fragen. (mik)