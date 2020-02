Räume der Macht

Guy Ferrandis/Weltkino Können sich nicht leiden: Oberst Picquart (Jean Dujardin) und Hauptmann Dreyfus (r., Louis Garrel)

Der Film beginnt mit einer Demütigung. Hauptmann Alfred Dreyfus werden vor angetretener Mannschaft Rangabzeichen und Tressen abgerissen, zuletzt wird sein Säbel zerbrochen. Ein paar Offiziere am Rand des Kasernenhofs feixen: Der Jude ist als Verräter entlarvt, endlich wird man ihn los. Draußen am Zaun tobt ein antisemitischer Mob.

Der Fall ist historisch. 1894 geriet der französische Offizier Dreyfus unter Verdacht, militärische Geheimnisse an Deutschland verraten zu haben. In einem zweifelhaften Schnellverfahren wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und auf die Teufelsinsel deportiert, wo er in weitgehender Isolation leben musste. Allmählich kamen in Frankreich Zweifel an seiner Schuld auf; immer offensichtlicher wurde, dass die Militärführung den tatsächlichen Spion deckte – aus antisemitischen Gründen oder um keinen Fehler eingestehen zu müssen.

Bald ging es um viel mehr als um einen Justizskandal. Der Fall wurde zum Anlass einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über die Machtverhältnisse in der Republik: Würde es gelingen, die Militärs zu kontrollieren, die jeden zivilen Einfluss auf ihr Tun ablehnten? Welchen Spielraum hatte die antisemitische Rechte, welchen die Kirche, die zu großen Teilen hinter ihr stand? Dieser Kampf wurde leidenschaftlich ausgetragen, bis in Familien und Freundschaften hinein. Intellektuelle bezogen Position; berühmt ist bis heute ein Artikel des Schriftstellers Émile Zola, »J’accuse« (Ich klage an).

So heißt auch der neue Film von Roman Polanski in der französischen Originalfassung. In Deutschland kommt er unter dem weniger kämpferischen Titel »Intrige« in die Kinos. Vielleicht nahm man an, dass der Bezug auf Zola nicht mehr verständlich sei; vielleicht dachte man an den gleichnamigen Dreyfus-Roman des Bestsellerautors Robert Harris, der auch am Drehbuch beteiligt war. Jedenfalls liegt einer der seltenen Fälle vor, in denen der deutsche Verleihtitel passender ist als das Original.

Weder der kämpferische Zola steht im Mittelpunkt noch Dreyfus als Opfer, sondern Oberst Marie-Georges Picquart, der bei den Ermittlungen gegen Dreyfus eine Nebenrolle spielte und von seinen zufriedenen Vorgesetzten wenige Monate später zum Leiter der Abwehrabteilung des Militärgeheimdienstes befördert wird. Picquart findet heraus, dass die Deutschen einen Agenten unter den französischen Offizieren haben, und dann, dass dieser Spion bereits die Informationen lieferte, für deren Verrat Dreyfus verurteilt wurde. Zwar mag auch Picquart keine Juden; aus Pflichtgefühl informiert er aber seine Vorgesetzten über die neuen Erkenntnisse, aus Pflichtgefühl gibt er sich nicht damit zufrieden, dass die den wahren Schuldigen decken. Weil er korrekt ist und ein guter Offizier, gerät er in Konflikt mit der Offizierskaste. Der weitaus größere Teil des Films zeigt Picquarts Ermittlungen, seinen Versuch einer internen Klärung und wie er schließlich zum Feind der eigenen Leute wird.

Nachteil dieser Konzeption ist, dass die gesellschaftliche Dimension der Dreyfus-Affäre skizzenhaft bleibt. Polanski, der in Polen dem faschistischen Völkermord an den Juden entkommen konnte, zeigt zwar immer wieder antisemitische Mordbanden: wie sie etwa nach dem Erscheinen von Zolas Artikel Geschäfte von Juden zerstören. Solche Szenen sind, wie überhaupt fast alles in dem Film, historisch beglaubigt. Doch wird nicht deutlich, wer den Pöbel organisierte, wer seine Medien bezahlte, wessen Interessen das diente. Noch unklarer bleibt die Gegenseite. Natürlich haben die Verteidiger von Dreyfus sachlich wie moralisch recht. Nur hat Recht­haben allein noch nie in der Geschichte zu einem Erfolg geführt. Dreyfus jedoch wurde 1899 in einem weiteren Prozess zu einer milderen Strafe verurteilt, kurz darauf begnadigt und 1906 rehabilitiert. Über die gesellschaftlichen Hintergründe der Dreyfusards erfährt man nichts. »Intrige« warnt, leider aktuell, vor Antisemitismus, aber verrät wenig über dessen Organisationsformen und nichts darüber, wie man ihm eine Niederlage zufügen könnte.

Die Stärke des Films liegt woanders. Polanski zeigt sehr genau das Milieu, in dem sich Dreyfus und seine Feinde bewegten. Gefühlskontrolle, Distanz, Haltung – die Erwartungen an einen Offizier waren genau bestimmt. Erlernbar waren sie nicht: Picquart wird Abteilungsleiter, weil die Vorgesetzten seinen Konkurrenten als »zu grob« abwerten. Dieser Major Hubert Henry ist tatsächlich ein Sozialaufsteiger, der das geforderte Benehmen zu spät und nur unzureichend erlernt hat; Grégory Gadebois gibt der Figur eine mal bedrohliche, mal hilflose Dumpfheit. Ironie der Sache ist, dass Henry brauchbarer gewesen wäre. Als Picquart zu einer Gefahr wird, fälscht er bedenkenlos ein Dokument gegen Dreyfus. Schließlich wird (auch dies historisch belegt) der Bauernsohn als einziger der Anti-Dreyfusards verhaftet und begeht in seiner Zelle Suizid.

Für den Film bedeutet die Wahl des Milieus ein Wagnis: Picquart ist über lange Zeit kein Sympathieträger. Sein Darsteller Jean Dujardin deutet die Gefühle der Figur allenfalls an: »Ich musste eine unterdrückte Wut verkörpern, eine kontrollierte Emotion.« Das ist gelungen, und es macht – viel mehr als der geschichtlich in den Grundzügen bekannte Verlauf – die Spannung des Films aus. Sie würde sonst kaum entstehen in den akribisch ausgeleuchteten oder im Dämmerlicht belassenen Räumen, was nicht allein Stimmung erzeugt, sondern wodurch auch die verschiedenen Bereiche der Macht bezeichnet werden. »Intrige« überzeugt als akribische Studie über das Funktionieren und die Lücken eines autoritären Systems.