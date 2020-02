Alles auf Reformismus

Massimo Paolone/LaPresse via AP/dpa PD-Sekretär Nicola Zingaretti auf der Wahlkampfabschlusskundgebung in Bologna, 23. Januar 2020

Die römische Tageszeitung La Repubblica nannte den Sieg der Sozialdemokraten in der Region Emilia Romagna am 26. Januar »ein Stalingrad« für die faschistische Lega Matteo Salvinis. Stefano Bonaccini von der Demokratischen Partei (PD) wurde mit 51,4 Prozent im Amt des Präsidenten der Region bestätigt, während die Lega mit 43,7 Prozent verlor.

Der Vergleich mit der Niederlage der Hitlerwehrmacht 1942/43 mag übertrieben sein, Tatsache ist, dass sie dem Widerstand gegen die Errichtung eines rechten Regimes unter Salvini an der Spitze einer Koalition mit der Forza Italia (FI) von Expremier Silvio Berlusconi und den »Brüdern Italiens« (FdI) von Giorgia Meloni – einer guten Gefährtin von Frankreichs Marine Le Pen vom »Rassemblement National« – Auftrieb gibt. Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtete, sorgten Hunderte Demonstranten dafür, dass Salvini eine Kundgebung in Palermo auf Sizilien absagen musste. In der Regionalhauptstadt ist der bekannte Antimafia-Kämpfer Leoluca Orlando Bürgermeister, und die Lega hatte im Stadtrat gegen den Bau von Sozialwohnungen gestimmt.

Mit der Niederlage in Emilia-Romagna ist Salvini, der die Regierung des parteilosen Premiers Giuseppe Conte – bestehend aus »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), der PD, der davon abgespaltenen Partei »Italia Viva« (Lebendiges Italien, IV) des früheren Regierungschefs Matteo Renzi und der Linkspartei (LeU) – stürzen wollte, vorerst gescheitert. Unter den Koalitionären hat unterdessen eine Debatte über die nächsten Schritte begonnen.

Den neuerlichen Erfolg hat die PD der Protestbewegung »Sardinen« zu verdanken. PD-Sekretär Nicola Zingaretti, der die von einer starken katholischen Mitte geprägte Partei wieder stärker sozialdemokratisch ausrichten will, möchte sie für einen Zusammenschluss gegen die Lega gewinnen. Darüber werde, so ihr Sprecher Mattia Santori, demnächst ein Kongress entscheiden.

La Republicca veröffentlichte am Dienstag einen »Plan für Italien« der PD. Dieser sieht für die verbleibende Regierungszeit bis 2023 Verbesserungen in Schulen und im Gesundheitswesen vor sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen. Zudem wird darin eine Änderung des »Sicherheitsdekrets« von Salvini zur »Flüchtlingsabwehr« gefordert.

Romano Prodi, mehrmaliger Ministerpräsident von »Mitte-links-Regierungen« in den achtziger und neunziger Jahren, schlug der PD vor, »eine allen offenstehende Versammlung« einzuberufen. Den »Sardinen«, die eine gegen die Lega gerichtete »neue Stimmung« geschaffen und »die Plätze gefüllt« haben, komme dabei »die Rolle der Nummer zwei« zu.

Auch Premier Conte signalisierte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Protestbewegung. Beobachter halten es für möglich, dass er ihren Vertretern einen Ministerposten in seinem Kabinett anbieten könnte. Die Debatte verdeutlicht, dass Kapitalkreise offensichtlich wieder auf den Reformismus der PD setzen, der von Regierungsseite besser in der Lage sein könnte, sozialen Widerstand zu bremsen.

Zu Wort meldete sich auch Renzi, der zu seiner Zeit als Premier das Bündnis von Arbeit und Kapital im Abkommen mit dem Industriellenverband Confindustria erneuert hatte. Laut ANSA stellt er seine Partei »IV« als Vertreterin »eines Ideals und der Grundsätze einer guten Regierung« vor. Unter Conte werde IV versuchen, »die Agenda zu diktieren«. Das ist ein deutliches Signal an die Confindustria, bis 2023 auf die Conte-Regierung zu setzen.

Unsicherheitsfaktor bleibt die krisengeschüttelte »Sterne«-Partei, die offenbar vor der Spaltung steht. In ihr »herrsche Anarchie«, so La Repubblica. Ein für März angekündigter Parteitag, der über ihr weiteres Schicksal entscheiden sollte, wurde verschoben. Vor den Regionalwahlen, bei denen M5S – die im März 2018 noch über 32 Prozent erzielte – in Emilia-Romagna auf 4,7 Prozent absackte, hatte Parteigründer Beppe Grillo die Absetzung des Vorsitzenden Luigi Di Maio durchgesetzt. Die Hoffnungen der Partei ruhen nun auf Parlamentspräsident Roberto Fico, der vergangene Woche noch laut ANSA erklärte, »mit der Regierung fortzufahren«. Der mit der vorübergehenden Leitung der Partei betraute Vito Crimi hat ein wie auch immer geartetes Zusammengehen mit der PD abgelehnt.