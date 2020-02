Fredrik von Erichsen/dpa Ein Aktionsbündnis fordert: Kinderrechte sollen ins Grundgesetz

Sie sehen Rechte von Kindern hierzulande nicht ausreichend geschützt. Sie fordern deshalb im Rahmen eines Aktionsbündnisses, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Ihrer Meinung nach fehlt das bislang, warum?

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen über die allgemeinen Grundrechte hinaus besondere Rechte. Zwar gilt die UN-Kinderrechtskonvention bereits als einfaches Bundesrecht in Deutschland, aber Rechtsanwendende müssen die für alle geltenden Grundrechte über eine komplizierte Herleitung des Völkerrechts mit einem besonderen kinderrechtlichen Gehalt erst auslegen. Mehr Rechtssicherheit kann nur durch eine klare Festschreibung von Kinderrechten im Grundgesetz erreicht werden.

Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, und das Kabinett haben Sie auf Ihrer Seite, oder?

Die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ganz klar festgeschrieben. Allerdings gibt es auf Unionsseite Stimmen, die das wieder infrage stellen. Da müssen wir noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Ministerin Lambrecht schlägt folgende Formulierung vor: »Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft.«

Was fehlt Ihnen in diesem Satz?

Der Vorschlag der Ministerin bringt den Kindeswohlvorrang und das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Beteiligung noch nicht deutlich genug zum Ausdruck. Wir brauchen eine Regelung, die sowohl die Gesetzgebung und Rechtsprechung des Bundes und der Länder als auch die Verwaltungspraxis im Sinne der »besten Kinderinteressen« nachhaltig beeinflusst, und damit die Lebenssituation der Kinder vor Ort konkret positiv verändert.

Wie oft werden Eltern gegenüber ihrem Kind oder ihren Kindern statistisch gesehen gewalttätig?

Noch vor 50 Jahren galt es als ganz normal, Kinder zu schlagen. Hier hat sich glücklicherweise ein gesellschaftlicher Wandel vollzogen. Wir erleben trotzdem immer wieder, dass Kinder schwer misshandelt oder sogar von ihren Eltern totgeprügelt werden. 2018 kamen in Deutschland 136 Kinder ums Leben und mehr als 14.000 Jungen und Mädchen wurden Opfer von sexueller Gewalt. Ein Großteil dieser Gewaltvorfälle findet in den Familien selbst statt. Und auch heute sind es noch fast die Hälfte der Eltern, die leichtere körperliche Strafen wie den berühmten Klaps auf den Po in Ordnung finden.

Eine Grundgesetzergänzung würde gewalttätige Eltern davon abhalten, gewalttätig zu werden?

Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung ist bereits seit dem Jahr 2000 geltendes Recht in Deutschland. Seitdem ist die Gewalt gegen Kinder signifikant rückläufig. Klar ist aber auch, dass die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz an vielen Stellen nicht von heute auf morgen die Lebensbedingungen von Kindern in Deutschland verbessern wird, sondern nur einen Schritt in einer langen Folge von politischen und juristischen Entscheidungen zur tatsächlichen Umsetzung im Einzelfall darstellen kann.

Die Rechtsprofessorin Friederike Wapler nannte kürzlich in einem Taz-Interview die von Ministerin Lambrecht vorgeschlagene Formulierung »Verfassungslyrik«, die nichts verändere. Was entgegnen Sie dieser Kritik?

Wir gehen davon aus, dass sich der Entwurf der Bundesjustizministerin im parlamentarischen Verfahren weiterentwickeln wird, um besonders den Kindeswohlvorrang und das Beteiligungsrecht von Kindern grundgesetzlich abzusichern. Die Regelung zu Kinderrechten im Grundgesetz darf im Ergebnis nicht hinter dem zurückbleiben, was in der UN-Kinderrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der EU und in der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes enthalten ist. Grundrechte binden Parlamente, Ministerien, Behörden und Gerichte als unmittelbar geltendes Recht, sodass sie bereits frühzeitig in ihren Entscheidungen eine kinderrechtliche Perspektive einnehmen werden. Das stärkt die Stellung von Kindern und wird sich bei der Planung und Gestaltung in allen Politikfeldern positiv auswirken.