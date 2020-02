Für Esos, Aluhüte und rechte Trolle

ake/DIGITAL/Photo by J/REUTERS Dieses Wesen wird Bücher des Kopp-Verlages hoffentlich meiden

Ob Esoteriker, »Prepper«, Aluhut oder sonstiger rechter Troll: Das Buchsortiment des Kopp-Verlags aus dem baden-württembergischen Rottenburg hält für alle etwas parat. Die Selbstbeschreibung auf der Website lautet ungefähr so: Tabuthemen, Political Correctness und Zensur in der Gesellschaft seien wichtige Themen des Verlags. So werden zwischen zwei Buchdeckeln die wildesten Räuberpistolen gepackt: Erderwärmung durch Klimawandel, Chemotherapien bei Krebserkrankungen? Alles Quatsch! Feminismus, Impfen? Teufelszeug! Beliebt ist auch der feste Glaube an Besuche von Außerirdischen oder die Warnung vor der »Überfremdung« als Vorbotin des unmittelbar bevorstehenden »Volkstods«.

Bei Kopp setzt man neben den inzwischen rund tausend eigenen Verlagstiteln verstärkt auf den Onlineversand von Büchern anderer Häuser, darunter sogar Titel des Verlags 8. Mai, in dem junge Welt erscheint. In dem 2013 eröffneten neuen und größeren Kopp-Verlagssitz arbeiten mehr als 50 Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter. Das Magazin Menschen machen Medien der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wies jüngst in seiner Onlineausgabe darauf hin, dass derlei Geschäftsgebaren nicht im luftleeren Raum stattfindet. So habe Mitte Januar in einer Teilauflage der Zeitschrift RTV ein 16seitiger Prospekt des Kopp-Verlages beigelegen. Seit nunmehr zehn Jahren gehört der rechtsoffene Verlag zur Kundschaft des Hochglanzprospektes, das millionenfach einmal wöchentlich vielen Tageszeitungen in der BRD hinzugegeben wird.

Kritik an der Zusammenarbeit zwischen RTV und Kopp ist nicht gern gesehen. Immer wieder konfrontierte die Wochenzeitung Kontext die Verantwortlichen von RTV und wurde im Firmengeflecht zwischen der RTV Media Group und der Bertelsmann Printing Group hin und her gereicht. Auch jW konnte am Montag Verantwortliche nicht telefonisch erreichen. Lisa Mangold von der Kampagne »Verlage gegen rechts« sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, die RTV ziehe sich aus ihrer Verantwortung. Das Beispiel verdeutliche, »wie verheerend es ist, dass Anzeigen nur abgelehnt werden, wenn sie verfassungswidrig sind«. Die Vertragsfreiheit »ermöglicht mehr Handlungsspielraum«, so Mangold. Sie erhoffe sich auch eine Reaktion der Verantwortlichen der jeweiligen Tageszeitungen, die die rechte Propaganda in ihren Blättern dulden.