Dann nur noch die Lippe

Britta Pedersen/dpa Förderlich für den Verkauf des Beach-Boys-Albums »Pet Sounds«: Der Geniekult um Brian Wilson

Für dieses Buch gibt es einen ganz bestimmten Ort. Die kurzen Kapitel, ihre simplen Fragestellungen, der Reichtum an schnell verdaulichen Partygesprächshäppchen: Das alles sichert Maik Brüggemeyers »Pop. Eine Gebrauchsanweisung« einen ganz besonderen Platz in der heimischen Büchersammlung. Doch dazu etwas später.

Zunächst sollten wir uns dem Begriff der im Untertitel versprochenen »Gebrauchsanweisung« widmen. Das ist natürlich augenzwinkernd gemeint, aber dennoch vielsagend. Der Leser bekommt hier eine Anleitung, wie er als Konsument mit der Ware Pop umgehen soll. Die Grundannahme des Buches ist also klar: Pop ist eine kapitalistische Erscheinung, Resultat einer bestimmten Produktionsweise.

Ist Pop politisch?

Brüggemeyer hält es da mit dem klassischen deutschen Popfeuilleton, er schreibt: »Pop ist ein Bedeutungszusammenhang, der sich um ein Produkt der Musikindustrie herum entfaltet.« Pop ist damit eine »in Warenform gekleidete Form des Individualismus«. Nun, das Buch ist weit davon entfernt, sich von dieser Feststellung zu einer Ideologiekritik verleiten zu lassen. Das wäre bei Brüggemeyer auch eine Überraschung: Der Musikjournalist, Jahrgang 1976, ist Redakteur bei der deutschen Ausgabe des Rolling Stone, die von Springer herausgegeben wird. Außerdem ist er ein bekennender Popliebhaber, weswegen er auch immer wieder mit dem Anleitungscharakter des Buches bricht, um persönliche Anekdoten und Erinnerungen einzustreuen. Aber nie so langatmig, dass sich Erzählungen über mehrere Kapitel ziehen würden. Man kann in das Buch kurz eintauchen, fünf Minuten darin lesen und es dann wieder länger ungeöffnet lassen, ohne den Faden zu verlieren. Für lange Zugfahrten ist dieser Rhythmus eher nichts. Aber für was dann?

An vielen Beispielen führt Brüggemeyer uns kenntnisreich vor, wie erst das von der Musik entkoppelte Spiel mit Identitäten und Image aus mehr oder weniger talentierten Musikern Popstars macht. Seine Analysen zu Taylor Swift sind ein guter Einführungskurs für Ü-30-Popper, und viele Formulierungen sind gelungen, etwa wenn er Elvis Presleys Karriere kurz so zusammenfasst: »Zunächst war es das rebellische Becken, dann nur noch die Lippe – die viele zweitklassige Rock-’n’-Roll-Mimen wie Billy Idol oder Chris Isaak nachäffen konnten –, nun der Anzug. Der Mythos hatte sich endgültig von Elvis Presleys Körper gelöst.« Oder wenn er daran erinnert, wie der Beach-Boys-Presseagent Derek Taylor den Erfolg des Albums »Pet Sounds« herbeiführte, indem er geschickt einen Geniekult um deren Songwriter Brian Wilson förderte. Immer wieder wird durchdekliniert, wie aus kulturindustriell produzierten Kunststoffscheiben oder Datensätzen mit einfachen Klanginformationen plötzlich begehrte Kunst wird.

Brüggemeyer gibt uns Einblicke in die kulturindustrielle Gegenwart und einen Ausblick in die Zukunft, wenn er den industriellen Songwritingprozess von Nick Lowe und dessen Songfabrik in Nashville beschreibt. Oder wenn er über den Ansatz von Spotify sinniert, Musik nicht mehr nach Stil oder Genre oder Künstler zu sortieren, sondern nach »Moods«, also den Stimmungen des Nutzers. Die politischen und ideologischen Hintergründe dieser Entwicklungen hinterfragt Brüggemeyer allerdings nicht, im Bücherregal sollte man den Band daher eher nicht zwischen Adorno und Lukács einordnen.

Wozu können wir ahnungslosen, verblendeten Konsumenten also diese Gebrauchsanweisung gebrauchen? Nun, sie ist ein prima Einstieg, um ohne großen Aufwand das anzusammeln, was der französische Soziologe Pierre Bourdieu »kulturelles Kapital« nannte. Ein Wissen also, das unsere Position in einem bestimmten gesellschaftlichen Feld verbessert. Oder, weniger wissenschaftlich: Brüggemeyer versorgt uns mit gut sortierten Small-Talk-Ansätzen, mit denen wir auf Partys unser Standing aufpimpen können.

Die Kapitel sind mit Fragen überschrieben, etwa: »Welches Jahr ist das wichtigste in der Entwicklung der Popmusik und warum?« Oder: »Was ist noch gleich das beste Album aller Zeiten?« Und: »Ist Pop politisch?«, »Wie hört man Musik am besten – auf Schallplatte, CD oder doch gleich im Stream?« und »Club oder Stadion – wo sieht man die besseren Konzerte?« Die Antwort ist natürlich meistens: einerseits, andererseits. Aber Brüggemeyer bewaffnet den Popneuling mit genug Trivia, um damit beim nächsten Small Talk auftrumpfen zu können oder gar eine Frage aus den Kapiteltiteln einfach selber in die Diskussion einzuwerfen: »Darf man Musik von Rechtspopulisten, Pädophilen und Vergewaltigern hören?«

Club oder Stadion?

Popnerds werden hier wenig Überraschendes erfahren. Im Stapel mit Diedrich-Diederichsen-Monographien, alten Spex-Ausgaben, Greil-Marcus-Essays und Bob-Dylan-Biographien hat das Buch daher ebenfalls nichts zu suchen. Aber manche der Ausflüge in die Analyse von Image und Brand sind ganz unterhaltsam, etwa wenn Brüggemeyer Britney Spears’ Hit »… Baby One More Time« mit Donna Haraways Thesen vom emanzipativen Potential von Mensch-Maschine-Mischwesen aus ihrem Essay »A Cyborg Manifesto« in Zusammenhang bringt.

Kein Buch für ein konzentriertes Studium also, nicht für lange Lesestrecken, sondern eins für Momente kurzer Ablenkung, eine Art Selbstverbesserungsbuch für Großstädter mit wenig Zeit, aber Bedarf an kulturellem Kapital. Und wo hat der vom kapitalistischen Zeitdruck geplagte Karrierist dafür Zeit, wenn nicht an einem stillen Ort, wo er naturbedingt jeden Tag einige Minuten zu sonstiger Unproduktivität gezwungen ist? Ja, der perfekte Ort für dieses Buch ist das Klo.