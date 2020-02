Band aufs Herz

Wilson Webb/2019 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Am Horizont erscheint die Möglichkeit der Existenz als selbständige Künstlerin: Amy March (Florence Pugh)

Greta Gerwig, Heldin der dahinscheidenden Indiefilmwelt, hat mit einer großangelegten Fingerübung endgültig reüssieren können. Ihr mittlerweile dritter Spielfilm ist eine Adaption von Louisa Alcotts 1868/69 zunächst in zwei Teilen erschienenem Roman »Little Women«.

Dass ausgerechnet dieser Film bei der US-amerikanischen Kritik so gut ankam, könnte als geglückter Rekonsolidierungsversuch der Industrie gesehen werden. Die so kompetente wie unterhaltsame Adaption kanonischer Literatur mit feministischen Untertönen darf beweisen, dass es noch anderes Oscar-Futter gibt als Animationsfilme und Superhelden.

Text und Geld

Die politische Gegenwart wird eher selten in Filmen verarbeitet. Da bleibt die Maske einer Vergangenheit, die bereits umfassend kritisch ausgewertet und ausgesponnen ist, ein offensichtlicher Ausweg. Gerwigs Adaption ist nicht die erste und wird garantiert nicht die letzte sein. Der Kanon muss schließlich jede Saison aufs neue fortgeschrieben werden.

Immer noch sehenswert ist Gillian Armstrongs Verfilmung von 1994 mit Winona Ryder, Kirsten Dunst und Susan Sarandon. Nicht zu vergessen George Cukors 1933 in den Ausläufern der Großen Depression erschienenes Lob weiblicher Mangelverwaltungskökonomie in Zeiten des Bürgerkriegs – »Little Women« ist nicht zuletzt ein Text über knappes Haushaltsgeld – mit Katherine Hepburn in der Hauptrolle. Die Literarizität der Vorlage ist in Gerwigs Adaption wohl am deutlichsten akzentuiert. Es ist ein Film darüber, wie etwas zwischen die Buchdeckel kommt und wie auf diesem Wege eine weibliche Autorenpersona konstruiert wird.

Die erste Einstellung des Films zeigt die Silhouette einer Autorin im Türrahmen des Büroeingangs eines New Yorker Verlagshauses in den 1860ern. In der Schusssequenz wiederum sieht man, wie Buchumschläge eingeschlagen und gestapelt werden. Der fertige rote Band schließlich wird von der Autorin fest ans Herz gedrückt. Offensichtlich braucht sich eine gewisse Ökonomie der Adaption in diesem Film keineswegs zu verbergen.

Die Eröffnungssequenz im historischen New Yorker Verlagshaus zeigt den ultimativen literarischen Austausch gleich in Großaufnahme – Manuskript gegen Geldschein. Text und Geld wechseln die Hände. Der Handschlag besiegelt das Geschäft. In der Hand des Verlegers/Lektors befindet sich zudem der Stift der Streichung, Redaktion, Bevormundung. Die Hand der Autorin wiederum ist von Tintenflecken des Skribbelns beschmutzt. Man nennt das Arbeitsteilung.

Das Reüssieren einer Nachwuchsautorin, die unter Pseudonym Schauergeschichten veröffentlicht, weil sie sich gut verkaufen, während sie, trotz aller Kalkulationen, vornehmlich um des Schreibens willen schreibt, ist eines der Leitmotive des Textes, der zugleich auch ein Sammelsurium der verschiedenen Text- und Schreibformen darstellt, so wie es für die Bastardform »Roman« einmal epochenübergreifende Normalität war – die Novelle, die Zeitungsnotiz, das Gelegenheitsgedicht, das Tagebuch, der Brief, sie alle tauchen auf, und Gerwig wirbelt Handlung und Zeitablauf auch ausreichend durcheinander, um dem gerecht zu werden.

Die Zeitungsnotiz als Markierung massenmedialer Verbreitung war in den 1860ern schon etwas relativ Neues. Und der Text machte sich – wie viele andere vor und nach ihm – wenig Illusionen über die Auswirkungen:

»She took to writing sensation stories, for in those dark ages, even all-perfect America read rubbish.«

Vier musische Töchter

Louisa May Alcott selbst wuchs als Tochter des Reformpädagogen Bronson Alcott im Herzen der »transzendalistischen« literarischen Avantgarde ihrer Zeit auf (Emerson, Thoreau usw.). Da sie aus dem verarmten Flügel einer ansonsten recht großbürgerlichen Familie stammte, lag ihr notgedrungen vor allem die Ökonomie des Schreibens am Herzen. Wie ihre Romanheldin schreibt sie Schauergeschichten für Geld.

Auch das Buch »Little Women« war eine zunächst ungeliebte Auftragsarbeit auf Initiative ihres Bostoner Verlegers Thomas Niles und ihres Vaters, der sich über die mittellose Bohemeexistenz seiner Tochter Sorgen zu machen begann.

Alcott hatte vor »Little Women« das Buch »Hospital Sketches« über ihre Zeit als freiwillige Krankenschwester im Bürgerkrieg veröffentlicht, und anders als ihre Heldin war sie bereits eine relativ bekannte Autorin, als sie sich an die Auftragsarbeit setzte. Wie ihre Biographin Susan Cheever bemerkt, bedeutete dieser Auftrag jedoch »to write a book she didn’t want to write in a ­place she didn’t want to write it«.

In Biographie, Roman und Film ist die Literatur ein Mittel, um die für eine Frau zu jener Zeit eher unwahrscheinliche ökonomische Unabhängigkeit zu erreichen. Diese Literatur handelt dann – analog zu den ein halbes Jahrhundert älteren englischen Frauenromanen ohne Boulevardzeitungen – von der Verbindung zwischen Heiratsmarkt, Status, Geld und Kultur.

Wer oder was also sind die »little women«, aus denen »good wives« werden sollen? Vier musische Töchter – Jo March (Saoirse Ronan), die Nachwuchsautorin, ihre ältere Schwester Meg (Emma Watson), für die Bühne geschaffen, aber Ehefrau eines mittellosen Hauslehrers geworden, die jüngeren Schwestern Beth (Eliza Scanlen), die hochmusikalisch ist und den melodramatischen Scharlachfiebertod stirbt, sowie das Nesthäkchen Amy (Florence Pugh), die Malerin werden möchte und schließlich die beste Partie macht.

Die Mutter (Laura Dern) opfert sich auf, der Papa (Bob Odenkirk) ist im Krieg. Es gibt reiche und arme Nachbarschaft mit reichen und armen Junggesellen. Es gibt Verleger und Literaturkritiker. Es gibt das Theater, wo Shakespeare gespielt wird. Es gibt das Klavier, auf dem Schumann gespielt wird. Es gibt Europa, wo das große Gesellschaftsspiel der Kultur und der Heirat gespielt wird. Und es gibt eine reiche Erbtante (Meryl Streep), die über die ökonomischen Zwänge für Frauen bestens Bescheid weiß.

Es gibt eine unmittelbar häusliche Sphäre, eine vermittelnde Kultur (Bühne, Literatur, Malerei, Musik) und eine kommerzielle Sphäre, die Frauen weitgehend ausschließt, außer als Lehrerin, Erzieherin, Krankenschwester (letztlich alles Varianten der sich aufopfernden Mutter).

Dunkel am Horizont schließlich erscheint die Möglichkeit der Existenz als selbständige Künstlerin, als freie Autorin. »She saw that money ­conferred power, money and power, therefore, she resolved to have.«

Selbst die retrospektive sentimentale Verklärung dieser neuen weiblichen Selbständigkeit ist noch eine historische Errungenschaft. Daran zu erinnern, ist bei aller Nostalgie das Verdienst dieses Films.