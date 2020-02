Kurz legt Veto ein

AP Photo/Jens Meyer Dissens zwischen Wien und Berlin: Sebastian Kurz und Angela Merkel am Montag in Berlin

Besonders harmonisch ist es wohl nicht gewesen, das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz am Montag in Berlin. Zwar gab es durchaus Punkte, in denen beide Seiten sich einig waren. So sind sie strikt dagegen, die Beiträge für den nächsten EU-Haushalt auf 1,11 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung festzulegen: Als Nettozahler wollen sie die Summe soweit wie möglich drücken. Ansonsten überwogen jedoch die Differenzen, etwa bei der Diskussion um die Wiederaufnahme des EU-Militäreinsatzes vor Libyen. Ein seit langen schwelender Konflikt allerdings droht jetzt zu eskalieren: der Dissens zwischen Wien und Berlin über die Finanztransaktionssteuer. Denn Österreichs Regierung lehnt, wie Kurz bestätigte, den aktuellen Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu dem Thema kategorisch ab.

Scholz hatte seinen Vorschlag für die nur noch zehn EU-Staaten, die eine solche Steuer einführen wollen, im Dezember präsentiert. Dieser sieht vor, dass Personen, die Aktien erwerben, eine Steuer in Höhe von 0,2 Prozent des Kaufpreises zahlen sollen. Dies gilt allerdings nur für Aktien von Konzernen mit einem Börsenwert von über einer Milliarde Euro – in Deutschland sind das gerade einmal 145 Unternehmen. In allen beteiligten Ländern – dazu zählen Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, die Slowakei, Slowenien und Spanien – nur etwas über 500. Vor allem aber will Scholz den gesamten Handel mit Derivaten und Devisen sowie den kompletten außerbörslichen Handel von der Besteuerung ausnehmen. Das sind mehr als 90 Prozent der einschlägigen Finanztransaktionen.

Entsprechend gering wäre denn auch der Ertrag. Hatte eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im März 2015 die Jahreseinnahmen aus einer breiten Finanztransaktionssteuer allein für Deutschland noch auf bis zu 44 Milliarden Euro geschätzt, so geht Scholz von nur 1,5 Milliarden Euro aus. Die wiederum würden zu einem guten Teil von Kleinanlegern kommen, die sich nicht an die großen Zockereien mit Derivaten wagen. Letztere wiederum fördern nicht nur die Umverteilung des Wohlstands nach oben. Sie sind zudem hochriskant und wirken auf die Finanzmärkte tendenziell destabilisierend. Sie wegen ihrer schädlichen Folgen zu bremsen, darin bestand ursprünglich das zentrale Motiv für die Pläne zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer in der EU. Scholz hat dem nun den Garaus gemacht. Faktisch handelt es sich bei seinem Konzept um die Reduktion des ursprünglichen Vorhabens auf eine traditionelle Börsenumsatzsteuer, die im Kern der üblichen Umsatzsteuer entspricht.

Für Österreich ist Scholz’ Vorschlag eine Provokation: Das Land tat sich in der EU von Anfang an als treibende Kraft in der Sache hervor. Bereits 2009 hatte sich die konservative ÖVP für deren EU-weite Einführung stark gemacht. Im Mai 2010 forderte der damalige österreichische Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) die deutsche Regierung per Presseinterview auf, endlich ihren Widerstand gegen das Vorhaben einzustellen. Österreich blieb auch am Ball, als die Steuer, deren Einführung die EU-Kommission im Jahr 2011 befürwortet hatte, zwei Jahre danach auf EU-Ebene scheiterte und nur noch von einzelnen Mitgliedsstaaten vorangetrieben wurde. Was Scholz jetzt aber vorgelegt hat, ist noch weniger als das, was andere EU-Staaten längst auf nationaler Ebene eingeführt haben. Frankreich etwa besteuert den Kauf von Konzernaktien, sofern die Konzerne einen Börsenwert von einer Milliarde Euro oder mehr haben, mit 0,3 Prozent; Italien kassiert beim Aktienerwerb, sofern der Börsenwert der Unternehmen 500 Millionen Euro übersteigt, 0,2 Prozent. Selbst Großbritannien leistet sich eine Börsenumsatzsteuer, und zwar sogar eine von 0,5 Prozent. Apropos Börsenumsatzsteuer: In der alten Bundesrepublik zahlte man auf den Aktienkauf 2,5 Prozent, bis Bonn die Börsenumsatzsteuer 1991 abschaffte, um freie Bahn für die großen Finanzkonzerne zu schaffen.

Österreichs Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat denn auch schon im Januar klargestellt, dass Wien Scholz' Plänen nicht zustimmen wird. Eigentlich habe man mit der Finanztransaktionssteuer »Anleger maßregeln« wollen, »die auf abstürzende Kurse und Staatspleiten spekuliert« hätten, rief Blümel in Erinnerung. Der Berliner Vorschlag leiste jedoch das Gegenteil: Indem hochriskante Derivategeschäfte steuerfrei blieben, gewännen sie gegenüber den zu versteuernden Aktienkäufen zusätzlich an Attraktivität. Das werde man nicht mittragen.

Bundeskanzler Kurz hat die österreichische Position jetzt in Berlin bekräftigt. »Wir sind dagegen, hochspekulative Geschäfte und Derivate von einer Finanztransaktionssteuer auszunehmen«, hatte er bereits vorab in einem Interview mit der Welt geäußert: »Wir wollen die Spekulanten besteuern, nicht die Sparer, die in Zeiten einer Niedrigzinspolitik zur Altersvorsorge in Aktien investieren.« Wie es weitergeht, ist unklar. Womöglich steht das Projekt vor dem Ende.