Rüstungsexporte stillegen

Andreas Arnold/dpa

Über 100 Aktivisten blockierten am gestrigen Dienstag das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn bei Frankfurt am Main, hieß es seitens der Kampagne »Krieg beginnt hier«. Damit protestierten die Kriegsgegner gegen eine Verwaltungsbehörde, die den Export von Rüstungsgütern und Waffen von Rheinmetall, Thyssen-Krupp, SIG Sauer und anderen prüft und in der Regel genehmigt. Die Aktivisten forderten das BAFA auf, »umgehend alle Genehmigungen für Rüstungsgüter auszusetzen«. (AFP/jW)