Der größte Cheeseburger

Miami. Mit einer beeindruckenden Aufholjagd hat Quarterback Patrick Mahomes die Kansas City Chiefs zum ersten Super-Bowl-Triumph seit 50 Jahren geführt. Im packenden Finale der National Football League setzten sich die Chiefs mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers durch. Kansas City feierte am Sonntag (Ortszeit) in Miami damit den ersten Titel seit 1970. Im letzten Viertel lagen die Chiefs bereits mit 10:20 zurück. Obwohl zwei seiner Pässe zuvor vom Gegner abgefangen worden waren, ließ sich Mahomes nicht beirren und brachte sein Team mit zwei Touchdownpässen in Führung. Zudem lief der 24jährige in seinem ersten Super Bowl einen Ball selbst in die Endzone. Kansas-Startrainer Andy Reid, der damit zum ersten Mal in seiner langen Karriere Meister wurde, wollte den ersehnten Triumph auf seine Art feiern: »Ich werde den größten Cheeseburger essen, den ihr jemals gesehen habt.« (dpa/jW)