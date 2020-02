Soeren Stache/dpa 10.10.2019, Halle (Saale): Kollektive Trauerarbeit an der Mauer der Synagoge

Der Terroranschlag eines Nazis auf die Synagoge in Halle hat die Stadt an der Saale in die internationale Presse gebracht. Die Sendung »Recycling: Halle« (Di., 7 Uhr, FSK) befasst sich mit Hintergründen, mit Rassismus und Antisemitismus. Einen Tag später geht es im selben Sender in »Hopo-Express #92 How to Make a Radio: ›Kohle – Koala – Koralle‹« (Mi., 20 Uhr, FSK) um den Klimawandel. Hier wird am Beispiel »Down Under« erklärt, warum Fauna und Flora sich eher mittelprächtig mit dem Abbau und der Verfeuerung von Steinkohle verstehen. Eine Adaption von Elias Canettis »Die Blendung« (NDR/DLR Berlin/BR/ORF 2002; Teil 1/2 Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) zeigt dann den Weg eines Sinologen in den Wahnsinn.

Zwei Klangkunstpremieren bringt DLF Kultur. Zunächst ist die Bremer Gruppe Klank (Reinhart Hammerschmidt, Markus Markowski, Christoph Ogiermann und Tim Schomacker) mit ihrer Maschinenphantasie »Die Sins« (DLF Kultur 2020; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur) zu hören, später dehnt Thomas Wagensommerer einen von der Sängerin Céline Dion geliehenen Augenblick ordentlich aus: »~Nowwwww­w­www­wwwwwwwwwwwwwww~« (ORF/DLF Kultur/DISK-CTM 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur und Wdh. So., 23 Uhr, ORF Ö1).

Vom Querfunk Karlsruhe (104,8 MHz) übernommen wurde »Sachzwang FM: Von der Poplinken zum Diversity Management« (Fr., 8 Uhr, FSK) – mit drei Vorträgen. Neben Roger Behrens ist John Lütten mit »Rebellion als Massenbetrug« präsent, außerdem gibt es einen Nachruf der »Redaktion Hörsturz« auf die Zeitschrift Spex. Die neueste Ausgabe von »Sachzwang FM« kann man ebenfalls am Freitag hören. »Wie kann ein Mensch zu so etwas fähig sein?« (Fr., 14 Uhr, Querfunk) beschäftigt sich mit den Bedingungen von Brutalität.

Nach Südostasien hat es Erhardt Schmid gezogen: »Die letzten Regenwald-Nomaden – Eine Suche im Herzen Borneos« (BR/HR/SR/SWR 2020; So., 18 Uhr, HR2 Kultur). Ein Hörspiel zum kapitalistischen Raubbau an der Natur bietet Tim Staffels »Sandräuber« (RBB/WDR 2016; Fr., 22 Uhr, RBB Kultur).

Auch systemkritische Schriftsteller werden in der Türkei verfolgt. Asli Erdogan zum Beispiel, die in Frankfurt am Main im Exil lebt. Heike Brunkhorst und Roman Herzog widmen ihr das Porträt »Die Augen des Engels – Die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan« (WDR 2020; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3).

Als Übernahme aus Halle kommt wieder das »Corax Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK), aus Halle selbst wird die Sendung »17 Grad: Eike Geisel« (So., 13 Uhr, Radio Corax) in den Äther geschickt. Hier wird unter anderem das 2019 bei Edition Tiamat erschienene Buch »Die Gleichschaltung der Erinnerung« besprochen.

Neues gibt es von Robert Schoen mit »Entgrenzgänger – Eine Rundfunkgroteske« (HR 2020; Ursendung So., 14 Uhr, HR2 Kultur), wo er an den Rändern des Genres »herumstrolcht«. Eine Theaterbearbeitung ist Rébecca Déraspes »Keimzellen« (DLF Kultur 2020; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Lorenz Schröter widmet sich den 80ern in »All-Girl-Underground 1980 – Die Frauen der Punkband Mania D.« (DLF 2020; So., 20 Uhr, DLF). Und Doris Glaser und Peter Klein gratulieren Gerhard Rühm mit »Der Herr der Laute – Porträt zum 90. Geburtstag des Sprachspielers, Lautmalers und Dichters Gerhard Rühm« (ORF 2020; So., 20.15 Uhr, ORF Ö1).