Maß der Macht

Am Sonnabend fand die reguläre Jahresmitgliederversammlung der Marx-Engels-Stiftung Wuppertal e. V. im »Stammhaus« an der Gathe im Ortsteil Elberfeld statt. Der Vorsitzende Hermann Kopp zog eine gute Bilanz des Jahres 2019, in dem die Stiftung bundesweit 34 Tagungen und Vorträge ausgerichtet hatte. Im Anschluss lud die Stiftung wie in den Vorjahren zu einer Vortragsveranstaltung ein, die in diesem Jahr dem 150. Geburtstag Wladimir Iljitsch Lenins am 22. April gewidmet war. Referenten vor gut 40 Zuhörern waren der Rechtswissenschaftler Hermann Klenner (Berlin) sowie der Philosoph und Ökonom Vladimiro Giacché (Rom).

Klenner widmete sich Lenins Schrift »Staat und Revolution« aus dem Jahr 1917, die er als »Klassiker der Weltliteratur« bezeichnete, ein Werk, das in einer Reihe mit Schriften etwa von Aristoteles, Thomas von Aquin oder Thomas Hobbes stehe. In ihm gebe es nicht einen Satz, »der nicht mit Marx vereinbar« sei – obwohl Lenin nicht alle Marxschen Texte zum Thema habe kennen können. Alle Versuche, einen Gegensatz zwischen beiden aufzubauen, seien aber »unhaltbar«. Zugleich betonte er: Der Revolutionär Marx sei »in der Substanz« vor allem Wissenschaftler gewesen, Lenin dagegen seit 1914 in erster Linie Berufsrevolutionär, d. h. Politiker. So sei auch »Staat und Revolution« ohne Lenins in den »Aprilthesen« vertretene Auffassung, dass die russische Februarrevolution rasch in die proletarische Richtung getrieben werden müsse, undenkbar. Ohne die Vorarbeiten, die Lenin im Schweizer Exil mit unermüdlichem Exzerpieren geleistet habe, sei »Staat und Revolution« aber ebensowenig denkbar. In diesem Zusammenhang würdigte Klenner die im vergangenen Jahr im jW-Verlag »8. Mai« erschienene Ausgabe von »Staat und Revolution«, in der das Werk erstmals zusammen mit dem »Blauen Heft«, das die Schweizer Notizen enthält, veröffentlicht wurde.

Zentraler Punkt des Leninschen Konzepts ist laut Klenner: Recht ist nicht nur Instrument der Macht, sondern auch deren Maß. Bei einem Juristen wie Andrej Wyschinski, der 1917 als Milizchef den Haftbefehl der Kerenski-Regierung gegen Lenin gezeichnet hatte und in den 30er Jahren Ankläger in den Prozessen gegen alte Bolschewiki war, spiele letzteres keine Rolle. Lenin habe dagegen schon im zaristischen Russland das Recht, Beamte verklagen zu können, eingefordert und nach der Revolution darauf bestanden, dass Arbeiter z. B. »gegen ihren Staat« klagen dürfen. Klenner ging auch auf das »Dekret über roten Terror« ein, das in Reaktion auf »weißen«, konterrevolutionären Terror im Herbst 1918 von der russischen Revolutionsregierung erlassen wurde. Es sei offiziell zu Sowjetzeiten nicht ins Deutsche übersetzt worden, laut Klenner aus »kleinbürgerlicher Feigheit«. Das Dekret habe der konkreten Situation entsprochen, wurde 1920 außer Kraft gesetzt, vor allem aber sei es öffentlich gewesen. Zu den Prozessen der 30er Jahren habe es in der Sowjetunion ähnliches nicht mehr gegeben.

Vladimiro Giacché (Rom) stellte in den Mittelpunkt seines Vortrags über »Lenins ökonomisches Denken nach der Revolution« den Begriff »Staatskapitalismus«. Knotenpunkt sei der Übergang vom »Kriegskommunismus« zur »Neuen Ökonomischen Politik« nach dem Ende des Bürgerkriegs 1920. Lenins Konzept der Ablösung von Zwangsabgaben, also oft Beschlagnahme etwa von Getreide in der Landwirtschaft, durch eine gesetzlich festgelegte Naturalsteuer und die Zulassung kleiner Warenproduktion seien von Linken unter den Bolschewiki als Verabschiedung von »Kommunismus schlechthin« und Rückkehr zur bürgerlichen Gesellschaft bekämpft worden. Lenins Argument war: Konfiskation entspreche nicht den Prinzipien einer proletarischen Wirtschaft. Der Redner wies darauf hin, dass Lenin bereits 1918 in seinem Artikel »Über ›linke‹ Kinderei und Kleinbürgerlichkeit« darlegte, warum die Diktatur des Proletariats mit Staatskapitalismus vereinbar sei. Der Referent nannte vier Wirtschaftsformen, die für Lenin beim Übergang zu einer sozialistischen Ökonomie wichtig waren.

Erstens: Kapitalistisch geführte Betriebe vor allem ausländischer Eigentümer, die einen Vertrag mit dem sozialistischen Staat haben, die sogenannten Konzessionäre. Sie seien dringend nötig für die rasche Entwicklung der Produktivkräfte. Zweitens: Genossenschaften. Sie erleichtern den Zusammenschluss der Volksmassen. Drittens: Der Staat als Vermittler und Kontrolleur des Geschäftswesens. Viertens: Konzessionen auch für russisches Kapital zur Festigung der technischen Basis der Volkswirtschaft. Der Redner interpretierte in diesem Sinn auch Lenins Formel von Ende 1920: »Kommunismus ist gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes.« Die Botschaft sei gewesen: Politische Macht allein bedeute nicht Kommunismus, es gehe um die Verbindung zur technischen Umwälzung.

Giacché betonte die Aktualität der Leninschen Fragestellung heute, da der »Autopilot« des Marktes im Westen als beste ökonomische Regulierung gelte. China demonstriere, wie eine staatliche Wirtschaft zur strategischen Lenkung übergehen könne – unter Einschluss von Privatbetrieben. Die Volksrepublik habe ein für alle Schwellenländer attraktives Modell geschaffen. Zudem zeigten Finanz- und Weltwirtschaftskrise ab 2007, dass eine Krisenbewältigung durch den Markt scheitere. Überall sei der Staat mobilisiert worden, um die Verluste von Banken und Konzernen zu sozialisieren.

Das Referat Klenners wird als Videodatei auf der Internetseite der Marx-Engels-Stiftung veröffentlicht, Giacchés Vortrag erscheint als Beilage zum nächsten Heft der Marxistischen Blätter.