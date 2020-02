REUTERS/Elias Marcou

Rund 2.000 Flüchtlinge haben am Montag das überfüllte Registrierlager »Moria« auf der Insel Lesbos verlassen und sich auf den Weg in die Inselhauptstadt Mytilini gemacht. Die Menschen skandierten »Freiheit, Freiheit« und forderten, dass sie sofort zum griechischen Festland und von dort in andere EU-Staaten gebracht werden. Vor dem Lager »Kara Tepe« (siehe Bild) kam es laut Medienberichten zu gewaltsamen Zwischenstößen zwischen Flüchtlingen und Polizei, nachdem sich ebenfalls mehrere hundert Menschen auf den Weg nach Mytilini gemacht hatten. (dpa/jW)