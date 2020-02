War nicht so gemeint

REUTERS/Hannibal Hanschke Ach so: »Das ist ein Babelsberger Jung. Der war nie rechts, der war nie Nazi« (Daniel Frahn, l., noch mit dem Trikot vom FC Chemnitz)

Potsdam. Der abstiegsbedrohte Regionalligist Babelsberg 03 hat sich kurz vor Rückrundenauftakt noch einmal verstärkt: Ausgerechnet der vom Ligakonkurrenten Chemnitzer FC wegen seiner Nähe zur rechten Szene entlassene Daniel Frahn stürmt bis Ende der Saison erneut für seinen linksalternativen Exklub. Das teilte der Verein am Freitag abend (nach Redaktionsschluss) mit. »Nach den Gesprächen mit Daniel Frahn bin ich überzeugt, dass er keine Nähe zu rechtem Gedankengut hat«, wurde der Vorstandsvorsitzende des Klubs, Archibald Horlitz, in einer Mitteilung zitiert. Es bestehe allerdings »kein Zweifel daran, dass sein Agieren in Chemnitz kritisch zu hinterfragen« sei. »Das ist ein Babelsberger Jung. Der war nie rechts, der war nie Nazi«, erklärte Horlitz am Samstag gegenüber dem RBB. Frahn, der seine Karriere einst bei Babelsberg begonnen hatte, betonte, er habe Fehler gemacht, sei aber kein Nazi und distanziere sich von rechtem Gedankengut und Menschen mit dieser politischen Einstellung. Er wolle sich mit seiner Rückkehr nach Babelsberg nicht reinwaschen, sondern seinem Heimatverein in einer schwierigen sportlichen Situation helfen. In den »sozialen Medien« reagierten viele der mehrheitlich antifaschistischen Babelsberg-Fans entsetzt: Die Entscheidung konterkariere die eigene Kampagne »Nazis raus aus den Stadien«. (dpa/jW)