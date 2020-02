Punk, aber geschäftstüchtig

Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne Kippenberger, selbstkritisch: »Martin, ab in die Ecke und schäm dich«

Martin Kippenberger war ein Punk. In der Kunst wie im wahren Leben. In seiner Jugend in Essen experimentierte er ausgiebig mit Drogen, lebte deshalb eine Zeitlang in einer Erziehungsanstalt. Mit 21 schaffte er es ohne Abitur auf die Hochschule für bildende Künste in Hamburg und hatte Glück damit. Die Kunsthochschule war Mitte der 70er bis Anfang der 90er eine der progressivsten Akademien der BRD. Dort studierte Kippenberger in der Blütezeit des Punk Freie Kunst. Lernte das Bluffen. Übte das Großkotzen. Feierte die Anarchie.

Studenten der Freien Kunst mussten in jenen Jahren keine Anwesenheitslisten ausfüllen, keine Theorieseminare besuchen, keine Scheine, keine Prüfungen machen. Diplome gab es nicht. Für Kippenberger ein Paradies. Er trieb es wild und exzessiv, musste mehrfach in eine Entziehungskur. Ständig wechselte er die Aufenthaltsorte, machte sich jedes Mal schnell beliebt und ging den Leuten dann sofort auf die Nerven. Weil er keine Grenzen kannte. Weil er sich kindisch, pubertierend, albern, peinlich benahm. Weil er sich ständig etwas Neues ausdachte. Weil er nicht alleine sein konnte und nonstop in Action sein musste.

Martin Kippenberger brannte für das Leben, für die Kunst, für die Liebe. Und brannte schnell aus. Starb 1997 mit 44 Jahren. Hinterließ ein voluminöses Werk, als hätte er zwei, drei, vier Leben geführt. Dank seines Workoholismus, seiner Hyperaktivität und der Methode, jedes Ereignis, jede tolle wie bescheuerte Idee in Kunst zu verwandeln und die Ergebnisse zu dokumentieren. Dank der Mitarbeit von Angestellten wie Gisela Capitain, die später seine Galeristin und Nachlassverwalterin wurde. Und auf dem Kunstmarkt Phantasiepreise erzielte.

Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne Sympathische Kommunistin (1983), Öl und Lack auf Leinwand, Museum Ludwig, Köln

Kippenberger war seiner Zeit voraus. Als er gestorben war, begannen Kollegen wie Christoph Schlingensief, Tracey Emin, Banksy oder Jonathan Meese, ähnlich zu arbeiten. Frech, humorvoll, trashig, unverschämt, regellos, installativ, interdisziplinär, performativ, persönlich und politisch, aber nicht am Kunstmarkt vorbei. Die Dadaisten und Künstler des Fluxus dachten nicht ans Geld. Kippenberger dagegen war von Anfang an geschäftstüchtig. Bewies Geschick dabei, Mäzene für sich zu gewinnen.

Wie Andy Warhol seine »Factory«, betrieb Kippenberger ziemlich früh das »Büro Kippenberger«, vorzugsweise mit Assistentinnen. Weil er Frauen besonders toll fand. Eine von ihnen, Ursula Böckler, begleitete den Künstler 1986 auf einer mehrmonatigen Studienreise durch Brasilien. Als Fotografin. 2019 erschien ihr Buch mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen von dieser Reise. Der Bildband zeigt Kippenberger in öffentlichen Räumen und privat. Wobei er das Private zu Kunst machte. Als ihn Punks verprügelten, fotografierte er seine polierte Visage und malte anschließend das Selbstbildnis »Dialog mit der Jugend«. Zur Geburt seiner Tochter druckte er ein Plakat. Seine politisch unkorrekte Sprache machte er mit Skulptur eines Büßers zum Thema, die den Titel hatte: »Martin, ab in die Ecke und schäm dich«.

Alles, was er erlebte, versah er mit bissigen Sprüchen, bebilderte er mit spaßigen Posen. Ein größerer Teil seiner Werke ist noch zwei Wochen lang in einer Retrospektive der Bonner Bundeskunsthalle zu sehen.